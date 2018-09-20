中信臺灣夢 陪伴偏鄉童

「臺灣夢」南投市營南社區揭牌，南投縣長林明溱（後排右四起）、衛福部社會救助及社工司司長李美珍、及中信慈善基金會董事長辜仲諒、副董事長陳國世均出席。（中信慈善基金會提供）

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中國時報
／台北報導

「咚咚咚！」社區廣場傳來震撼人心的鼓聲，幾位國小學童拿起鼓棒有模有樣，氣勢不輸大人！他們是中國信託慈善基金會推動的「臺灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」所幫助的孩子，分別來自南投市營南社區與苗栗縣塭內社區，通過1年的試辦期後，正式納入「臺灣夢計畫」社區築夢基地版圖。

中信慈善基金會於本月17、19日舉行南投市營南社區與苗栗縣竹南鎮塭內社區2場揭牌儀式，肯定他們在「臺灣夢計畫」1年試辦期的成效。兩場活動由衛福部社會救助及社工司長李美珍、專門委員黃淑惠、中信慈善基金會董事長辜仲諒、副董事長陳國世與董事黃志宜等人出席。

辜仲諒表示，「臺灣夢計畫」執行時間將近3年，已在各地社區激發能量，不僅提升社區志工兒少的照護意識，也在孩子們身上看到改變。他也再次感謝衛福部、地方縣市政府及在地社區發展協會的支持，才能建構社區兒少防護網絡，降低兒少問題。

位於苗栗縣竹南鎮的塭內社區，是鎮上人口數最少的社區，塭內社區照顧的15位弱勢孩子在參加「臺灣夢計畫」之前，下課後總在街頭亂晃，即使回家了，也因為父母常常不在家，或缺乏家長們的教導，作業時常寫不完、生活教養態度也因而變差。

為了讓弱勢家庭感受陪伴重要性，塭內社區不僅安排營養餐食，還為孩子規畫一系列多元課程，例如搭配社區宗教文化學習打太鼓、參加生態導覽課程，認識社區內的自然景觀─國內最大的紫斑蝶繁殖地等，希望能幫助孩子增加社區家園認同感。

南投市營南社區內的營南國小僅有54人，弱勢孩子佔三分之一，這些孩子大多來自家庭收入不穩定的單親家庭，平均月收入低於2萬元。5年級的小杉到營南社區後，對戰鼓起了興趣，因為打鼓讓他自信提升，調皮的小動作也減少了，現在還是戰鼓隊隊長，也曾外出表演，是營南社區裡的風雲人物。

(中國時報)

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