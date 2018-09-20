台電瓩設計起跑 總獎金48萬

台電宣布舉辦瓩設計獎，出席貴賓由右至左為景文科大教授劉冠辰、國際廣告協會榮譽理事長邱琪瑄、台電公服處處長李忠正、台電發言人徐造華、龍華科大主任趙龍傑、時際創意傳媒副總經理洪肇君。（圖：台電提供）

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中國時報
／台北報導

台電針對校園舉辦的「瓩設計獎」昨宣布起跑，號召高中、大專青年學子一起參賽，活動總獎金達48萬元；配合設計徵件，台電也將同步舉辦50場深入校園說明會，以演說與短劇方式，介紹再生能源知識與現況，徵選活動至明年2月11日截止收件。

台電第19屆「全國校園電力宣導及競賽活動」，今年起加入品牌概念，以「瓩設計獎 kW Design Award」為號召。台電發言人徐造華表示，瓩念法為「千瓦」，代表1000瓦，是電量計量獨有單位。這項比賽強調科技與互動，希望透過設計徵選活動，與校園青年學子更緊密連結，也勾勒出專屬台灣年輕世代對電力的感覺與形象。

這次競賽項目分為「平面海報設計」及「多媒體製作」兩類組，並以「再生能源」、「節約用電」、「數位行動」三大主題徵件，鼓勵學生運用創新設計及思考。每組將取前三名與佳作，各組首獎有3萬元，佳作也有5000元，活動總獎金高達48萬元。

配合「瓩設計獎」，台電自本月起至明年2月也將組隊前往全國高中職、大專院校舉辦50場電力宣導校園說明會，以面對面方式宣導用電知識、再生能源與我國發電現況，以及台電的科技應用發展及未來走向，藉此喚起青年學子對再生能源議題及台灣能源轉型現況的關注，並應用於生活中永續發展。

振聲高中多媒體設計科主任詹弼勝表示，去年該校曾帶領學生以「風的演化論」奪下平面海報類高中職組第一名，儘管年輕學子對電力或能源議題認知有限，但懂得善用網路查找正確資訊，加上學生擁有無窮創意，設計出的作品常令人驚艷。

(中國時報)

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