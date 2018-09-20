外資大買106億 台股重返年線

貿易戰利空現鈍化，美股全面反彈，外資大舉加碼，激勵台股昨（19）日收復年線，站回10,800大關。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

貿易戰利空出現鈍化之跡，美股全面反彈，外資大舉加碼106億元，激勵台股昨（19）日收復年線，站回10800大關，台積電、鴻海及大立光三王回神，帶動權值股一吐悶氣，台灣50成分股幾乎都收紅，成交值放大至1330億元，指數一度大漲逾百點，終場上漲97點，收在10857點。

尚不能解讀為利空出盡

美中貿易戰衝擊鈍化，美股由科技股領軍收高，陸港日等亞股也全面勁揚，權值龍頭台積電、股王大立光回穩，加上金融股助攻，大盤攻回10800點及年線大關，也一度收復季線；三大法人回頭買超台股達130.86億元，創6月7日以來新高，其中，外資買超力道最大、達106.58億元，投信0.88億元，自營商23.9億元，拉高台指期結算。

此外，外資連二買台指期淨多單增加4258口，留倉淨多單至2萬8886口，選擇權Put／Call比為1.1549，屬於中性偏多水準。

元大投顧副總杜富蓉指出，2000億美元的關稅將於明年元旦正式升至25％，惟現階段尚不能以利空出盡解讀之，而是在這段空窗期中獲得舒緩，搭配技術面跌深後的反彈走勢，操作仍須謹慎。目前傳產、金融仍呈多頭架構，明顯避開美中貿易壓力，不僅短線上不受影響，也是政策面偏多的題材產業，自然吸引資金聚焦，包括風力發電、官股銀行及台灣50等相關標的，政策面偏多，也是相對安全的族群。

傳產、金融 仍是多頭架構

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近日大盤拉回再度回測技術線形支撐附近，在10800點上下震盪，短線上雖再度出現反彈，但未來還是要觀察短線區間是否能守穩在年線至季線？還有就是量能是否有適度放大？否則指數應仍在箱型區間內整理。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，近期台股隨國際股市不穩而表現震盪，美國總統川普持續以擴大貿易戰課稅金額和商品項目來爭取談判籌碼，在市場觀望心態下，短期台股料維持區間整理格局，後市仍需持續關注美中貿易磋商、國際政經情勢等消息面的變化，在投資布局方面，具長線成長趨勢之電子龍頭股和受惠漲價與旺季出貨成長效應之傳產原物料股表現可多留意。

大立光大股東 澄清巨額轉讓

大立光執行長林恩平與其家族成員將手中多達6090張持股，轉移至正在籌備中的茂鈺紀念股份有限公司，引發市場疑慮。大立光表示，大股東此舉是為了永續持有，接下來就會看到茂鈺紀念股份有限公司出現在公開資訊觀測站的持股餘額彙總表中。

(中國時報)

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