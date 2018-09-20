上班族學非所用 9年均薪33K

根據1111人力銀行調查顯示，民生服務業與百貨業的從業人員，學非所用比例最高，工作9年平均薪資只能領33K。圖為2016年五一大遊行時，一名小女孩身背「斬超時、斬低薪」標語參與。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

大專院校即將開學，原來選系、學以致用很重要；根據1111人力銀行昨公布調查顯示，上班族進入職場後的首份工作，有57%認為自己「學非所用」，經產業交叉分析後，民生服務業與百貨販售業的從業人員，學非所用的比例最高，對學非所用的上班族來說，工作9年平均薪資只能領33K。

相反地，若上班族「學以致用」，工作幾年後確實能好「薪」情；1111人力銀行進一步交叉分析發現，認為自己學以致用、選對系入對行的上班族，在工作9年後，平均薪資有4萬7426元，與自認學非所用的上班族、平均薪資3萬3459元相比，足足多了1萬3967元。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，學以致用等於贏在起跑點，相較於跨領域的門外漢，對於職場中所需的專業與技巧，有較深入的了解，更容易讓雇主滿意，薪資成長的幅度自然較高。

觀察台灣職場的現況，中小企業占了9成以上，有140萬的中小企業中更是5人以下的微型企業，再加上產業變化快速，李大華認為，若只有單一專業，沒有持續進修成長，很快就會被職場淘汰。

李大華表示，儘管學非所用，上班族只要願意進修、加強自身能力，有證照、提高競爭力，在職場中一樣可以爭取到較優渥的薪資；調查指出，學非所用者願意持續進修考取證照上班族，薪資也能急起直追達3萬6438元。

(中國時報)

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