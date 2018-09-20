南山人壽連獲全球品牌獎、國際財經獎殊榮

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中國時報
／台北報導

南山人壽卓越的經營績效及品牌價值，今年陸續獲得國內外多項大獎肯定，近期再傳捷報，榮獲「全球品牌獎」(Global Brands Awards)及「國際財經獎」(International Finance Awards)雙料獎項，表現備受國際媒體肯定。

由英國專業媒體《全球品牌雜誌Global Brands Magazine》主辦的「全球品牌獎」公布評選結果，南山人壽與南山產物連袂榮獲「2018台灣最佳保險品牌」，此外，同為英國專業媒體《國際財經雜誌International Finance Magazine》所舉辦的「國際財經獎」，亦公布南山人壽獲得「2018台灣最佳壽險公司」殊榮。

南山人壽深耕台灣55年，擁有深厚的社會信賴與廣大客戶基礎，《International Finance Awards》認為南山人壽憑藉優異的經營績效、及深耕保險產業半世紀的品牌價值，具備國際市場競爭實力。

南山人壽自2015年起連續3年榮獲《Global Brands Magazine》頒發「台灣最佳壽險品牌(Best Life Insurance Brand)」，今年更上層樓，攜手南山產物獲頒「2018台灣最佳保險品牌」，突顯南山人壽與南山產物之經營績效，深獲國際財經媒體之認可。

近年南山人壽的經營績效十分亮眼，截至2018年第2季止，有效客戶數逾610萬名，有效保單超過1100萬張，逾4分之1台灣民眾為南山人壽的客戶；合併稅後淨利為新台幣144億元，與去年同期成長2.93倍；此外，資產總額及股東權益皆持續成長，資產總值逾新台幣4.33兆元，較去年底成長7%，股東權益為2087億元，較去年底成長12%。

秉持「公益服務業」的精神，南山人壽也致力耕耘核心本業，積極實踐企業公民承諾；例如823豪雨重創南台灣，南山人壽捐款1000萬元，以實際行動協助政府投入救災行動；南山也整合全台近400處服務據點、3萬多名內外勤同仁的力量，結合南山人壽慈善基金會，透過全台灣近200家合作醫院，推動社區醫療照護關懷計畫，幫助弱勢民眾安心就醫，打造健全的社區健康照護網絡。

(中國時報)

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