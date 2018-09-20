星展挺中小企 外幣即期換匯上線

2018年09月20日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中小企業也能擁有跨國企業的金融服務！星展銀行（台灣）昨日推出線上外幣間即期換匯服務，以全方位數位平台兼顧中小企業主存款、貸款與外匯交易等多元需求，讓台灣中小企業主能享受國際級的數位金融服務。

星展指出，隨著企業拓展跨國版圖，外匯交易已是不可或缺的一環，透過星展IDEAL企業網路銀行的Deal-On-Line功能，不僅可在線上即時進行外匯交易，同樣享有優惠匯率，另外還提供線上報表查詢（E-Doc）功能，可取得相關文件及企業所需報表。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展銀行50年來扮演支持新加坡經濟發展的重要力量，並協助新加坡中小企業站上國際舞台，與中小企業並肩作戰是星展銀行延續半世紀的承諾，今年7月榮獲《歐元雜誌》評選為「全球最佳中小企業銀行」，再度肯定星展的努力。

林鑫川表示，過去2年內，星展已投入近4千5百萬美元的資源，為企業客戶打造多項創新產品，日前推出的現金管理模擬平台「Treasury Prism」，客戶不僅能自行設定資金管理架構，還能協助尋求最佳的現金管理方案，並即時反映不同國家與市場法規及稅務制度的變化，協助提升現金管理方案的效益。

截至2018年上半年為止，星展對中小企業放款餘額較2017年底成長達10.8％，達新台幣336.3億元，不僅位居各大外商銀行之首，更為其他外銀總承作額度的2.09倍，今年更獲得金管會頒發「中小企業放款績優銀行」。

星展今年上半年推出的《星展企業星利貸》線上申貸平台，至今已收到超過2千筆客戶申請，《星展中小企業VIP帳戶》則更提供單一帳戶管理多元外幣的功能，協助企業更有效率的管理換匯時機與成本，至今已有逾200家中小企業客戶透過數位管道完成開戶。

(中國時報)