惠譽談台主權評級 注意陸外溢風險

2018年09月20日 04:10 中國時報 陳碧芬 ／台北報導 ／台北報導

惠譽信評示警，全球經濟成長受到貿易緊張局勢的影響日趨嚴重，明年主要國家經濟成長都有新壓力。惠譽亞太區主權評級主管施帝文19日表示，幾乎所有亞太國家的主權信用狀況原本都維持穩定展望，但隨著美國更廣泛貿易政策的不確定性，以及美元走強等外部因素轉為嚴峻，未來評級已出現下行壓力，尤其是內部經濟尚未從去槓桿化走出來的大陸，風險恐會擴散到區域的鄰國。

施帝文指出，惠譽授與台灣主權評等為AA-／展望穩定，其實以台灣有強大的外部財政實力、有效的政策框架，良好的商業環境和高水平的治理標準等條件，是有AA等級，在北亞地區中最高評級，但考量長久以來台灣與大陸間的複雜關係，加上近期的中美貿易緊張局勢升級，只能調整到AA-級。基於同樣理由，惠譽最新估測台灣今、明年的GDP年增率均為2.5％，較原先的3％估值明顯下修。

惠譽信評19日舉辦台灣信用論壇，惠譽中國研究主管王穎指出，大陸經濟增長上半年稍有放緩，中美貿易戰對大陸經濟的影響正反映在投資情緒和金融市場波動，惠譽經濟團隊預測，假設美國將對自大陸進口的4000億美元商品增加10％的關稅，大陸2018～2020年的GDP年增率會逐年減損0.1、0.3、0.3個百分點。

大陸內部今年前七月的委託貨款、信託貨款、未貼現銀行兌匯票都出現累計負成長，上半年境內外債券市場一級發行量顯著萎縮，高收益債違約率上揚，企業發債成本快速上升，顯示官方持續進行的「去槓桿、緊信用」措施，已從金融端擴大到實體端。

惠譽台灣銀行評等部副總經理陳怡如指出，大陸這波去槓桿措施，使得企業湧到海外融借，大陸台商就集中向台灣銀行業申請，使得台灣銀行的曝險從過往占「系統資產」約4％，在今年底達到7％，屆及2019年會上升到9％，成了大陸去槓桿化的「外溢壓力」。她指出，台灣銀行業2018年資產報酬率（ROA）約0.64％，雖高於2017年的0.57％，但大陸風險持續上升，且台灣銀行業普遍有過度分散、獲利限縮、資本適足率遜於亞洲其他市場的長期問題，代表台灣銀行業單一銀行的競爭力不足，對抗風險的能力偏低。

(中國時報)