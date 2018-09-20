修正通保法 司院政院無共識

2018年09月20日 04:10 中國時報 張理國 、 陳志賢 、 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

通保法修正後向法院聲請情形

法務部研擬修正通訊保障及監察法，放寬檢警調閱通信紀錄等限制，行政院政務委員羅秉成昨表示，政院近日開過一次審查會，司法院及政院各部會見解不一，他要求法務部先公告法案，聽取意見。但法界認為民主先進國家多採法官保留原則進行審查，若擴大權限，恐利用偵查「假新聞」藉口，任意調閱資料，侵害人權。

窒礙難行 欠缺實證資料

羅秉成說，目前只是對法務部所提修正案大致討論，政策方向尚待研議。他舉例，如GPS是不是放在通保法或另立法規範，各國管理不同，是否採「法官保留」或視為通信監察或刑法偵查手段的一種，都有很多討論空間，該次會議未達成結論。

他表示，放寬通信紀錄調閱權等，都是法務部初步條文的內容之一，如要主張現行法對於偵查作為或其他社會秩序的維護等有所不便，應把具體實證提出來。畢竟現行法已運作一段時間，若有窒礙難行之處，須提出實證資料，才能在政策上作決定，未來會開公聽會討論。

法務部長蔡清祥表示，是因許多辦案單位提出需求，才研礙修法，他強調修法會兼顧人權及法治，例如有些案子有急迫需要調取通聯，法務部是建議把調取通聯的權責放在檢察官，因為檢察官是第一線接觸案件處理，會評估是不是有急迫性。

此外，GPS是偵查的方法，因少數法官見解，造成辦案同仁的困擾，因此希望更明確的立法。

法界反對 公聽會再討論

事實上，通保法在2014年因為馬王政爭引發監聽風暴促成修法，並引起檢警調反彈，檢察總長提非常上訴，最高法院罕見公開審理，邀請黃朝義、李榮耕、王士帆教授當鑑定人；學者多主張無論通訊監察書，或通訊紀錄調取票，應如民主先進國家，採取法官保留原則、進行司法審查。

法界指出，此次修法主要是對於3年以下輕罪部分因漏未規範，造成手機遭侵占、賭博等罪無法聲請調取票，解決方法可參考德國立法，不以重罪為限，也不列舉犯罪類型，留給司法機關一定程度與空間，放寬門檻，除可解決偵查困境，並仍有「法官保留」原則，也無違憲之虞。

(中國時報)