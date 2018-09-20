空勤搜救92萬 同行6山友埋單

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中國時報
／花蓮報導

7名登山客今年2月違規攀登管制山域日據八通關越嶺道，其中，蔡姓山友墜谷身亡，經花蓮縣消防局申請空勤總隊直升機吊掛遺體下山，花蓮縣政府經向空勤總隊詢問實際支出後，昨依《登山自治條例》對其他6人請求支付救援費用共92萬餘元，落實使用者付費原則，創下全國首例。

花蓮境內百岳雲集，以往發生登山客未依規定申請「爬黑山」，遭遇摔傷、腳抽筋等意外，一通電話就請求警消救援，出動空勤直升機一趟僅燃料費就需數十萬元，引發民眾質疑爽搭直升機下山，搜救費用也落得「全民埋單」。

今年2月底，一團7人的登山隊，違規攀登管制山域日據八通關越嶺道，蔡姓山友行經馬沙布駐在所附近的崩壁不慎墜谷，被同團隊員尋獲時已無生命跡象，向花蓮縣消防局報案申請空勤總隊派遣直升機吊掛遺體下山。

空勤總隊第一次因山區雲霧過濃吊掛失敗，翌日趁天晴才完成任務。事後調查發現，登山客因自行變更路線，闖入未開放的山域步道導致遇難，17日先對每人各開出6000元罰單，並向違規登山客要求支付包含航空器相關油料及耗材等搜救費用共92萬餘元，除死者外，其餘6人每人需支付15萬3000餘元。

花蓮縣消防局表示，每年山難搜救任務頻傳，除浪費大量人物力，也讓人力吃緊的警消疲於奔命，徒增搜救人員風險，尤其出動直升機費用驚人，因此登山條例特別納入直升機搜救費用，希望藉此讓山友有所警惕。

(中國時報)

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