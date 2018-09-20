落漆哥鬧掛喪燈 店家連潑漆一起告

2018年09月20日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化名店不二家蛋黃酥日前遭29歲許姓男子潑紅漆，店家原本不提告，不料，19日凌晨竟又出續集，許男前往吊掛2對喪事用白燈籠，白紙黑字「祝彰化不二家，生意興隆、財源廣進」，署名還括號「油漆哥」。警方逮捕他後，店家決定不輕饒，控告恐嚇並追究潑漆毀損刑責，讓網友酸說成了「落漆哥」。

警方調查，不二家昨凌晨遭惡搞，潑漆許嫌從台中租賃白色轎車，凌晨零時許開到店口，架上2對白色燈籠。許嫌事後在自己臉書張貼畫面，民眾也拍下PO上臉書社群《黑色豪門企業》、《彰化踢爆網》等，臉書留言紛紛不以為然，「是多愛吃啊？」、「想要紅的感覺」。

留言也戲謔，大哥再來應該是「孝女白琴之買不到不二家蛋黃酥」、中秋節當天來場「五子哭之為什麼都買不到不二家蛋黃酥」。還許多網友也一吐怨言，外縣市的晚上11至12點來排，不見得能拿到號碼牌。

由於排隊人潮太多，1盒15顆600元蛋黃酥，網路代購喊價到900、1000元，儘管有人形容太瘋狂，但鬧事人更讓人覺得太扯蛋，直呼「蛋黃酥兄醒醒吧！」、「很好玩？其實非常幼稚的行為」、「一種別人賺錢、眼紅的概念」。

警方昨下午在彰化大村找到許嫌，他辯稱，潑漆是不滿店家口氣差，17日想多謝店家不提告「盛情」，準備水果禮盒，哪知店家接電話說正忙、晚點回，卻等不到回電，才想回敬「白燈籠」，好好祝福生意興隆。

因為白燈籠是治喪專用，不二家惱了，決定提告恐嚇，本不打算追究的潑漆也要提出損毀告訴，警訊後，已依恐嚇及毀損罪，函送彰化地檢署偵辦。

(中國時報)