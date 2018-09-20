新聞透視－昨非今是 蔡政府人權倒退

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中國時報

民間司改會及民進黨立委4年前打著貫徹憲法大旗，修法把調閱通訊紀錄的權力交給法院審核，甚至司改會包括董事羅秉成等人當時還批評修法力道不夠，不料，改朝換代後，羅秉成任政務委員，卻主導修法「回到過去」，讓外界質疑保障人權口號都是喊假的。

隱私權是憲法保障的基本權，大法官會議解釋多次宣示，個人祕密通訊自由應受保障，如果容許偵查機關未經法院介入，逕行調閱民眾的通訊軟體內容、通訊對象及時間方式，將嚴重侵害隱私權，且違反比例原則。

也因此，2007年修正公布通保法規範，監聽須向法院聲請通訊監察書，2014年新增規定調閱民眾的通信紀錄也須聲請調取票，如果不是涉及通訊而屬於其他隱私權料，檢方搜索扣押，還是必須向法院聲請搜索、扣押令狀。

特別是關於通信紀錄，由於常傳出不肖員警假辦案之名，蒐集民眾通聯販售或供徵信業者使用，因此4年前在林鈺雄教授等人強力建議下，法務部推動修法，規範通保法應全部落實法官保留，由法院進行令狀審核。

這樣設計是避免與被告在法庭上同等地位的檢察官，於偵查期間享有過大的權力，雖然當時檢警調曾出面串聯反彈，認為將影響辦案時效，立院仍三讀過關，如今事隔4年，就因政黨輪替，執政者認為檢察官司法權好用，打算恢復掌權，昨非今是，顯然是為政治擴權。

(中國時報)

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