直升機當小黃 叫機山友道歉掀波

把直升機當小黃的葉姓登山客，19日在妻子陪同下到南投縣消防局道歉，義消試圖脫下他的帽子，結果發生拉扯。 （廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

葉姓男子獨攀中央山脈南三段，求救竟落跑，引發警義消不滿，昨他由妻子及台電同事陪同，前往南投縣消防局第3大隊致謝及道歉，但因未脫口罩及帽子，義消質疑無道歉誠意，當場發生拉扯衝突，消防局雖接受道歉，仍依法裁罰13萬元，另搜救人員與直升機出勤共約160萬元費用，也將向葉請求支付。

網友昨肉搜出葉男2014年時也曾因腳扭傷求救，搭直升機下山，質疑他簡直把直升機當計程車，「想叫就叫，浪費國家資源，罔顧警義消搜救人員的生命安全！」

尤其，前天再度獲救返家後，女兒發文澄清指父親留在原地未拔營，是義消先行離去，引起義消不滿，要求當面對質，葉妻昨為此致歉，表示葉男當下產生幻聽、幻想情況，女兒為保護父親才會告訴朋友，造成外界誤會救難人員，相當抱歉。

葉昨致歉時，全程戴著帽子和口罩，且未解釋求救後又落跑原因，讓義消當場表達強烈不滿，有人衝上前試圖拉掉他的帽子，當場發生拉扯，經其他人及時制止，衝突並未擴大。

葉服務的台電彰化營業處業務經理曾陳發表示，此事已造成社會動盪不安，所以與葉男和家屬溝通，出面說明及致歉，希望風波就此平息。

消防局第3大隊隊長林正宜表示，接受葉和家屬的道歉，但依法舉發裁罰；另負責搜救的消防人員出勤加班費與義消津貼估約10萬元，國家搜救指揮中心估算搜救直升機油料與保養費用150萬元，將統一由南投縣消防局向葉男請求支付。

(中國時報)

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