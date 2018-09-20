大巨蛋選前復工機率不大

台北市議會民進黨黨團6日會同相關單位考察大巨蛋，大巨蛋主體內只有屋頂的工程大部分完成，其餘大部分的地方並未施工。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

時隔2年9個月，大巨蛋案20日上午終於再次進入北市都審會審查。都發局表示，此次會議將聚焦在「容留人數」、「57輛大客車上下客地點規畫」、「都市防災與消防」3大議題。不過，大巨蛋案紛擾多時，北市府與遠雄都評估很難第一次審議就順利，選前全面復工的機率不大。

第一次審議很難順利

大巨蛋2015年5月20日遭北市府勒令停工，台建中心去年6月核准防火避難性能認可通知書第二次變更設計，遠雄今年初也遞件進入都審會，眼看大巨蛋復工露出曙光，但3月底遠雄突然撤件，直到6月底才重新遞件，並於今天正式排入都審委員會大會審議。

都發局官員表示，都審會將聚焦在「容留人數」、「57輛大客車上下客規畫」、「都市防災與消防」3大議題。舉例來說，大巨蛋園區容留人數根據環評的引進人數是5萬9833人（巨蛋觀眾席4萬人、附屬事業1萬9833人），加上園區外可能的停留人數，都審會希望遠雄提出「59833+X」的人數評估，讓委員審議該容留人數數字是否可行。

另外，根據7月24日幹事會結論，大客車在地面層上下客，應該以基地內部化處理為原則，意即遠雄應在都審會上交代對周邊交通動線的影響評估、對松菸古蹟群的影響、相關管制方式；至於都市防災議題，有鑒於台建中心審查的是針對建築物防火避難，都審會則要求遠雄提出容留人數、環境設定參數的具體數據，委員審議後，再進行電腦模擬。不過市府人士表示，選前復工的機率不高。

評估容留人數與消防

遠雄發言人楊舜欽昨天受訪表示，都審會上將針對幹事會時市府提出的意見予以回覆，如果大會提出審議規則、法令、契約以外的要求，遠雄仍然願意在能力範圍內盡力配合，但是也會要求將這些決議寫進會議記錄內，以便日後如果需釐清是否違反契約的雙方責任歸屬時，可以有所依據。

(中國時報)

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