新北路邊停車 將推以分計費

2018年09月20日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

停車更省！過去路邊停車以30分為計費單位，即便只停10分鐘仍以30分計，新北市交通局在19日道安會報指出，市府將推動「以分計費」，透過App計算時間與GPS定位，更可直接線上繳費，讓停車公平、簡便又環保，最快10月將在中和、永和試辦，成效不錯再推廣全市。

新北市交通局指出，目前路邊停車都由收費員開單後，夾在車主擋風玻璃上，民眾再持單繳費到超商或指定方式繳費，可能發生民眾忘記繳費或沒拿到單據，衍生後續加收費用爭議，目前路邊停車是以30分鐘為單位，有時短短臨停了幾分，開單都是30分鐘起跳，又或是民眾停了31分，卻被收了60分鐘的停車費，引發民怨。

交通局停車營運科長陳銘德說，為方便民眾繳費及提高停車周轉率，市府已完成App廠商招標，由「停車大聲公」與「易停網」兩家公司得標，未來將推出「自助計費」，以1分鐘為單位，依當地原來的停車費率計算，例如原本30分鐘20元收費路段，未來每分分鐘收費0.66元。

以30分計費不公平

陳銘德說，民眾下載App後，App可針對新北市的收費路段以GPS定位，讓民眾在停車路段附近方便查詢空位，停車後即可操作選擇停入的車格編號與自己的車牌號碼，要離開時，App會計算出停車費，車主可立即線上綁卡繳費，不用再擔心忘了繳費。

立即線上綁卡繳費

陳銘德也說，如果民眾不便使用App，原本的收費員開單模式仍會雙軌進行，若車輛已透過App停車，資料會在雲端同步，收費員不會重複開單，而人工開單無法準確計算停車分鐘數，無法以分計費，仍以30分鐘為收費單位。

交通局也說，為照顧弱勢朋友，近年落實身障及孕婦親子車格管理；另引進廠商管理效率、運用創意及智慧科技，增加車格使用率，未來也將持續尋覓適當區位共構興建停車場、運用最新科技，提供更便民又貼心的服務。

(中國時報)