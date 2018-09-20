諮詢中心揭牌 助大溪設民宿

2018年09月20日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

大溪老城區有老街、木藝生態博物館，是遊客觀光熱點，但老城區過去無法設立民宿，不能吸引遊客久待。市府4月配合中央法規修正，開放老城區設立民宿，19日「民宿設立諮詢中心」揭牌，將輔導民宿設立，也將民眾意見提給市府。

法規修正 開放申請

大溪老城區內有老街、木博館，鄰近還有月眉休閒農業區、山豬湖生態公園、慈湖、石門水庫，每逢假日總湧入大量遊客，但因土地使用限制，老城區一直以來無法申請設立民宿。遊客沒辦法住宿，只能來去匆匆，無法深入了解大溪的魅力。

因為在老城區內設立民宿有許多相關規定，包含需要提出房屋使用執照，但老城區不少房屋超過百年歷史。觀光旅遊局長楊勝評表示，為此委託大嵙崁文教基金會協助調查老城區居民申請民宿意願及土地建物狀況，並成立民宿設立諮詢中心，未來將舉辦法規說明會及民宿經營輔導課程，也以社區營造的角度，將經營民宿的觀念引入老城區。

留宿大溪 增加商機

楊勝評又說，大溪老城區是觀光重鎮，希望透過開放設立民宿，讓遊客留宿大溪，增加在地商機，也發展大溪夜間觀光。另外民宿經營也可以結合在地多樣題材，提供遊客僅能在老城區享受到的特色住宿，希望在地團體與鄉親的深度連結，讓老城區內了解民宿的人越來越多，而未來民宿也能相互合作，一起推廣桃園觀光。

(中國時報)