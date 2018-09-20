台中←→澎湖踩線 最快2019年3月啟航

2018年09月20日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

「台中─澎湖」航線在停航8年後，踩線團19日在台中港搭乘滿天星1號啟航，近200位旅行業者展開為期3天活動；台中港到澎湖龍門及馬公港僅距離71與86浬，航程只要2至3小時，跨出最重要的一步，預計最快明年3月可重啟「台中─澎湖」航線，航港局也樂觀其成！

200位旅行業者玩3天 為開闢台中港至澎湖航線，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會舉辦旅遊業者踩線團首發團啟航活動，立委黃國書表示，自去年前即積極推動重啟台中澎湖航線，未來對國內旅遊發展將有實質助益。

台中港務分公司總經理鍾英鳳表示，「台中─澎湖」航線距今已停航約8年，而台中港到澎湖龍門及馬公港僅距離71、86浬，航程更只要2至3小時，台中航線的重啟，不僅能紓解澎湖旅遊旺季的空運負荷，更節省中北部旅客往返布袋及高雄港搭乘渡輪的車程。

黃國書指出，今年4月他邀集交通部觀光局、航港局、公路總局與台灣港務公司召開「台中－澎湖海運旅遊航線」辦理旅遊業者踩線、航線開闢、交通接駁規畫等協調會，踩線團首航是跨出最重要的一步。

推廣觀光旅遊 用心經營

黃國書說，台中位處台灣中心點，雖可坐飛機直達澎湖，但近年台中鄉親若要坐船到澎湖，都必須拉到嘉義布袋，對往澎湖旅遊成為一大阻力，也不利澎湖民眾到台中觀光。

台中港務分公司指出，台中港的客運碼頭設備完善，目前已有兩岸直航固定航線包括海峽號及中遠之星、往返台中港及烏坵的金門快輪國內航線，及不定期國際郵輪掛靠，今年1至8月客運量較去年同期成長近7成，顯示中部有龐大潛在的旅遊、運輸需求。

(中國時報)