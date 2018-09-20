蘭花會暈船 溫室模擬助出口

台灣蘭花品種商業中心的260溫室內有「模擬儲運貨櫃」，可模擬蘭花苗在海上運輸的情形，還有「催花溫室」，讓業者針對出口國家的氣候進行蘭花的溫度調控。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

農特產品外銷海外，必須要克服長距離運輸鮮度變化的問題，並減少農特產品的損耗，台灣蘭花外銷占總產量9成，產值近2億美元，更需要相關技術改善進程，位於後壁的「台灣蘭花品種商業服務中心」（TOVCC）260溫室19日啟用，將可協助業者收集更多資料，站穩全球蘭花品種研發及種苗供應地位。

農糧署補助4800萬元

「台灣蘭花品種商業服務中心」今年1月在台南後壁蘭花生技園區正式揭牌，並獲得農糧署4800萬元經費補助，服務內容包括統合品種之保存、試種、展示、行銷、智財布局、侵權處理及資訊服務等業務，260溫室則是子計畫之一，原本的溫室經過整修改建後，增加不少設備，也扮演重要角色。

260溫室儀器設備斥資1800萬元，內部規畫4大區域，「模擬儲運貨櫃」模擬蘭花苗體裝櫃後在海上運輸，受到溫度、溼度及振動所產生的影響；「催花溫室」則由可調控溫度的冷暖氣房進行催花管理，了解末端消費市場狀況。

業者的祕密武器

另外還有針對蘭花苗株在各階段不同的生理現象，進行一系列化學分析及物理性質研究，找出最適合生長環境的「生理檢測室」，以及作為栽培養育場域的「一般溫室」，均可提供申請使用，可說是蘭花業者的祕密武器。

農委會副主委李退之表示，台灣蘭花以市場需求為導向，協助蘭花業者處理各項品種問題，讓相關產業能擺脫低價紅海競爭，形塑台灣蘭花的品牌，使台灣蘭花在國際上能持續擁有重要地位。

(中國時報)

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