東部鯨豚調查 發現率逾9成

中華鯨豚協會在台東縣成功海域進行鯨豚資源調查，圖為瓶鼻海豚母子同游。（中華鯨豚協會提供）

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中國時報
／台東報導

東部海岸國家風景區管理處委託中華鯨豚協會進行鯨豚資源調查，發現率達9成以上，其中較難得見到的包括虎鯨、大翅鯨及抹香鯨，反映出該海域的物種多樣性，但是調查也發現往年可見到1、2次的瓶鼻海豚，今年只目擊1次，推測與漁業資源減少，往別處覓食有關。

確認鯨豚至少16種

中華鯨豚協會常務理事余欣怡表示，該協會在台東縣成功鎮與花蓮石梯周邊海域進行鯨豚資源調查今年邁入第4年，於每年6至9月天候良好時出航觀測，共進行48趟次，海上航行304小時的非穿越線性航程，共記錄188群次鯨豚目擊，其中可確認的至少有16種以上的鯨豚。

常見的鯨豚有瑞氏海豚、弗氏海豚、飛旋海豚、熱帶斑海豚、與侏儒抹香鯨，另外，生性隱密的侏儒抹香鯨與喙鯨科等目擊次數也增加，反映出此海域的物種多樣性。

不過，余欣怡也指出，近2年黑鯨類、瓶鼻海豚等目擊情況減少，像瓶鼻海豚以往1年可以見到2、3次，今年只在9月初目擊1次，可能與食物來源減少有關。

提供保育參考數據

她說，花東豐富的鯨豚資源帶動了20年的賞鯨活動，但對於該海域的鯨豚基本生態瞭解仍相當有限，建議未來採用如衛星發報器等更高科技進行探索、研究，才不致讓賞鯨活動成為湊熱鬧。

東管處副處長高堂貴表示，賞鯨是東海岸重要的海洋觀光資源，因此規畫調查鯨豚數量、時間、種類及出沒地點，也可提供沿海生態資源保育的參考數據。

(中國時報)

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