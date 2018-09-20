職場友善 奪菁業＋青鳥展翅獎

台北市長柯文哲（左）19日頒發菁業獎、青鳥展翅獎，共表揚24家企業、3所學校。（張潼攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲19日頒發菁業獎、青鳥展翅獎，共表揚24家企業、3所學校，獎勵他們實踐勞動法令精神、提供市民優質勞動環境或樹立教育典範。

「菁業獎」的命名取《詩經》中「菁菁者莪，樂育材也」的典故，依提供優質就業機會、促進青年就業、進用特定對象、營造友善職場等4大指標，評選出最終獲獎的企業；「青鳥展翅獎」則是頒發獎項給和台北青年職涯發展中心（TYS）合作推動「大專校院職涯扎根計畫」的3間學校。

以提供優質就業機會來看，例如鼎泰豐提供優於業界水平的薪資、全家便利商店多次參與微型徵才等；促進青年就業部分，如台灣微軟、華碩電腦、雄獅旅遊等業者與北市就業服務處組成「職場體驗實習策略聯盟」，透過系列活動，吸引超過2500人次大學生參與，提升青年就業力。

進用特定對象方面，多個業者積極進用《就服法》24條中提到的中高齡者、二度就業婦女、更生人等，並給予在職訓練和學習機會；最後，營造友善職場的企業則如大同高斯、凱撒飯店連鎖，提供哺集乳室和托兒服務、透明的升遷制度等。獲頒青鳥展翅獎的3所學校則包括台北商業大學、輔仁大學、台北醫學大學。

柯文哲致詞時表示，獲獎的企業首先要遵守《勞基法》，也要推動就服處的徵才活動、提升職場體驗實習、輔導特定對象就業、促進友善職場等；他也笑說，至於頒青鳥展翅獎給學校，這也可以叫做「菜鳥展翅獎」，鼓勵學校和政府合作，讓青年在學校時就能培養競爭力、展翅高飛。

(中國時報)

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