市政路延伸沒動靜 民眾怨聲載道

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中國時報
／台中報導

台灣大道交通巔峰時段車滿為患，迫在眉睫的市政路延伸到工業一路開闢案，卻延宕多年！台中市議員楊正中、黃馨慧19日要求市府盡速開闢；台中市建設局長黃玉霖表示，目前正進行都市計畫變更，市府提出延伸方案經專業團隊規畫設計，具有安全性。

楊正中、黃馨慧指出，市政路自環中路打通延伸至工業一路開闢計畫，市府提出路寬42至60公尺的變更方案，因一拖再拖，任由台灣大道長期陷入塞車之苦；如不盡速徵地開闢，未來費用將呈倍數增加，造成民眾怨聲載道，飽受塞車之苦。

黃玉霖說，變更方案僅將原有自行車專用道與人行道共用，改為人行優先自行車道，不僅不影響原規畫交通效能，還可節省14億土地徵收費；目前正進行都計變更，道路建設有整體法規規範，也有嚴謹技術評估，變更方案用路安全性絕對沒問題。

市議員陳成添表示，14期重畫區有一段土地下陷，有機車騎士摔車；后庄北路台電人孔已下地，但尚未進行路平；五分局對面路面破損，老樹審查已通過移植審查，水利局也編列相關經費，但路平仍未進場施做。

建設局強調，下陷路段屬路基承載不良，因目前無立即性危險，已全面檢視路面局部凹陷問題，預計10月改善完成；后庄北路、松義街及松義街62巷口等路面損壞情形將持續追蹤，因尚無迫切危險，會加強巡補頻率，未來規畫整體路面刨封。

(中國時報)

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