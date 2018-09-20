西拉雅單車賽 串聯6水庫美景

2018年09月20日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

西拉雅國家風景區管理處首度串聯轄區6座水庫，將在10月20日舉辦「西拉雅玩水酷─水庫騎跡」單車限時挑戰賽，規畫200公里和300公里賽程，不僅讓想參加法國「世界業餘自行車界環法大賽」的單車好手先行取得資格認證，籌足1200公里極限挑戰門票外，也讓車友們迎風而上，挑戰自我。

西拉雅管理處長期與台灣超級鐵人三項協會等單位合作，得知不少車友的畢生夢想，就是參加世界業餘自行車界環法大賽，長達1200公里，限時90小時的P.B.P極限挑戰不僅困難，P.B.P還規定參賽者必須在開賽前半年，於時限內完成200公里、300公里、400公里、600公里的國際認證，累計里程才能取得P.B.P入場券。

在台灣加入國際長途旅遊騎乘逾11年後，西拉雅管理處首度串聯烏山頭水庫、尖山埤水庫、白河水庫、曾文水庫、南化水庫和虎頭埤水庫6座水庫，規畫出13.5小時200公里和20小時300公里路線的限時挑戰，讓自行車好友鍛鍊一下，為環法長征預做準備。

西拉雅管理處強調，只要在時限內完成挑戰就能取得認證，累積里程，提醒「瘋車友」做好心理調適與體能準備，克服夜間騎乘、爬坡、生理時鐘影響、睡眠不足等種種狀況，不過騎乘路線能一覽維繫嘉南平原命脈6座水庫的風光，搭配沿途定點的加油聲浪，相信都會讓挑戰者更有動力破風前進。

除了專業級極限單車挑戰外，為了讓一般車友及參賽者家屬也有參與感，管理處特別規畫老少咸宜的28公里單車親子樂逍遙遊，路線結合烏山頭水庫及東山吉貝耍部落，可望讓更多人了解平埔文化。

(中國時報)