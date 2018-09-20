等了6年 太平山蹦蹦車復駛

2018年09月20日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

因颱風停駛6年的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區蹦蹦車，19日宣布復駛，昨遊樂區湧進逾1500人，其中有一半的遊客是衝著蹦蹦車而來，羅東林區管理處表示，蹦蹦車軌道搶修極為不易，這條高山軌道差點成為絕響，如今看到滿滿人潮，「堅持搶通的決定是對的！」

羅東林管處指出，1914年日本人開始太平山在資源調查，翌年經營伐木，1983年轉型為森林遊樂區後，1985年辦理茂興線山地運材軌道修復3公里，山地軌道運材車整修為可供遊客搭乘。

至於命名為「蹦蹦車」，一說是過去森林鐵道，軌條是分段拼接而成，因路基不平，火車行經軌道接縫處發出蹦蹦聲因而得名；另一說是柴油機車的煙囪冒煙，其煙蓋上下合閉發出蹦蹦聲。

2012年蹦蹦車因蘇拉颱風影響停駛，原定2015年復駛，但又因蘇迪勒及杜鵑颱風影響新增災害區，經工程人員搶修後，終於在19日復駛，到9月30日前，全票180元的蹦蹦車票價半價優惠。

昨農委會主委林聰賢、林務局局長林華慶、羅東林管處長賴錫祿，共同啟動蹦蹦車復駛。羅東林管處指出，平常日遊客最多是700、800人，平日下雪也未必能破千人，此次復駛湧入上千人，有許多鐵道迷蒞臨，還有人還搭不到蹦蹦車。

蹦蹦車是從太平山站到茂興站，單程3公里，行駛時間20分鐘。太平山到茂興的首班車是上午7時30分，茂興到太平山的末班車是下午4時發車，另7、8月每天會加開加班車，6、9月為國定例假日加開，加班車太平山站是下午3時30分發車，茂興站下午5時發車。

(中國時報)