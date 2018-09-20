溪州耕牛文化 鮮趣校園

彰化縣莿仔埤圳產業文化協會舉辦「耕牛文化前進校園」活動，小朋友第1次坐上牛背，又驚又喜。（鍾武達攝）

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中國時報
／彰化報導

「牛」老師上課囉！彰化縣莿仔埤圳文化協會配合溪州黑泥季即將登場，由拖拖拉拉牛耕隊長高一鑫帶著水牛「拉拉」，前進溪州鄉各小學校園「教學」趣，小朋友邊聆聽「新鮮」的牛故事，還體驗餵牛、騎牛背，甚至不知不覺將牛糞當成黏土捏。

莿仔埤圳文化協會計畫主持人巫宛萍說，緊鄰濁水溪的溪州鄉有黑泥孕育的特殊農業，早期水牛是農家勞動主力，時代變遷，現代水牛已變稀罕，為讓下一代認識牛耕文化，同時教育要以正確態度看待動物，這次配合文化部青銀合創計畫與溪州黑泥季，將帶著「耕牛文化」走訪鄉內7所小學。

35歲的高一鑫是「耕牛文化」的實踐者，親自養牛耕作，還組織拖拖拉拉牛耕隊。連日來他帶著「拉拉」到大莊、圳寮、三條及水尾等小學「代課」，不僅小朋友，就連老師與校長都覺得很興奮。

高一鑫安排小朋友與水牛接觸，細說水牛在農村的價值，他表示，早期與農村共患難的水牛雖不再是勞動主力，卻讓老一輩無法忘懷共同為土地打拼的夥伴。巫宛萍還教導小朋友回味早期的農村諺語「摸牛頭A出頭」、「摸牛角讀冊穩當當」。

巫宛萍說，「牛老師上課」過程中還曾讓小朋友徒手把玩混有牛糞、木屑和樹皮的捏塑遊戲，等到作品完成才告知「小朋友，知道你剛剛摸的是牛糞喔！」沒想到孩子們竟超淡定，不僅沒尖叫，還很開心。

(中國時報)

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