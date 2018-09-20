核三南展館 打造綠建築吸客

2018年09月20日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

台電核三廠南部展示館13年前開館，是恆春半島著名景點，台電斥資7000萬元改造，除了內部導入數位化多媒體互動外，也將展館打造成綠建築，並榮獲「台灣綠建築鑽石級」及「美國綠建築黃金級」雙認證，希望成節能減碳模範生。

南展館除了展示能源產生、運輸、使用，介紹核能發電的原理、程序外，也有3D電影院、水族展示區等，因為免費入場又是室內景點，每到夏日酷暑或下雨天是遊客最佳去處，加上有好吃的海水淡化冰棒，每年吸引20萬人次以上遊客造訪。

館方去年開始整修，今年重新開放，除了增加豐富的互動遊戲內容，變成一座有趣的電力博物館外，為了推廣節能減碳，針對生物多樣性、綠化量、基地水保、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、室內環境、水資源、汙水改善等指標改造為綠建築。

改善空調系統與設屋頂花園後減碳效益高達45.27％，館內水龍頭流量調降，每年省下約127 噸的水；安裝分電表與分水表後，落實能源監測與改善管線浪費情形；加裝室內環境電子監測系統，監測室內溫溼度、二氧化碳濃度，確保舒適度與安全。

館外太陽能面板發電造景的「晶心公園」，每年平均可發電 6萬3800度，讓全館全年用電有13%來自再生能源。面板下方空間設計成遊戲迷宮，和室內2樓高的核子分解溜滑梯，成為小朋友的最愛。今年暑假也有近7萬遊客入館參觀，創歷年新高。

(中國時報)