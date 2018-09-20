不改圖恐涉賄選 蔡碧仲駁滅傅

2018年09月20日 04:10 中國時報 許家寧 、 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣秋節弱勢物資發放一波三折，往年都會發放的白米物資今年不但看不到縣長傅崐萁夫妻照，縣府更將「縣長傅崐萁關心您」圖樣，改用「花蓮縣政府關心您」貼紙蓋住，代理縣長蔡碧仲澄清，縣長參選人徐榛蔚為傅的妻子，圖樣如果不改，可能會被懷疑賄選，才臨時喊卡重貼字樣。

就任縣長第三天，蔡碧仲19日前往花防部勞軍，頒發中秋節慰問金予國軍弟兄，蔡也對於外界質疑發放物資政策急轉彎，有民眾沒收到通知而白跑一趟，及針對白米更改圖樣疑問再回應，在中秋節前把白米送到弱勢家庭手上，才是最重要的事情。

蔡碧仲表示，縣長參選人徐榛蔚為傅崐萁的妻子，若以傅崐萁的名義發放白米，可能會涉及賄選情事，不能讓縣府關懷弱勢美意，衍生選舉爭議，在跟縣府各局、處長討論後的結果，重貼字樣是最簡便方式，他強調「我不是獨斷獨行的人」，也拜託鄉鎮市長幫忙將白米送到府。

蔡碧仲昨日下午也主持副縣長張垂龍的布達典禮，曾任「前朝」謝深山時期的縣府工務局長的張說，「離開故鄉花蓮6年半個月，終於又踏上服務鄉梓這條路上來！」看到昔日老同事，感到特別溫馨外，重申會引領縣府員工依法行政，辦好選務和災後重建工作。

完成副縣長與民政處長人事案後，尚有多個局處首長仍懸缺，外傳蔡已接觸「打入冷宮」多年的縣府參議與前朝人馬，對於外界關心接下來的人事布局，蔡也對在場官員強調，只要大家有能力，縣長室的大門隨時敞開，他會想辦法協助完成心願，鼓勵官員毛遂自薦。

(中國時報)