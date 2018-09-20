喜憨兒月餅業績降 郵局暖心送愛

台中郵局贈送月餅給偏鄉孩童，盼讓他們能感受社會溫情，未來懂得回饋。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

秋節獻愛心！中華郵政公司台中郵局連續第4年舉辦公益月餅推廣，今年共開放認購4000多盒喜憨兒月餅，其中1450盒回捐給偏鄉學校，19日舉辦捐贈儀式。而受公益月餅市場遭瓜分及景氣差等影響，喜憨兒月餅今年銷量減2成，為維持營運，基金會尋求多元管道。

台中郵局局長蔡文慶代表善心民眾將回捐的月餅贈送給全市27所偏鄉學校，他表示，台中郵局從104年開放公益月餅認購，當時回捐量約1100盒，今年增加到1450盒，獲轉贈的學校也從20間增加到27間，盼藉此讓更多弱勢學童度過溫馨中秋節。

喜憨兒社福基金會祕書處長武庭芳指出，喜憨兒是最早投入公益月餅製作的團體，每年約可協助上千名喜憨兒，從月餅製作到外包裝繪圖、設計等都盡量讓喜憨兒加入，販售金額約占營運經費的1/5，但今年銷量較去年銳減2至3成、初估收益少1000萬元。

武庭芳無奈說，近年因加入製作公益月餅的社福團體增加，使得大餅遭瓜分，加上大環境景氣不好、企業購買月餅的比例減少，月餅銷售大受影響。

台積電台中FAB15A廠、台糖公司與華山基金會19日舉行「關懷獨老中秋送愛」活動，讓獨老們提前歡度中秋節，現場有義剪、美甲團隊幫長輩打理得更有精神，台積電志工團隊並帶動活力操、幫長輩按摩，同時準備美味的愛心午餐。

(中國時報)

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