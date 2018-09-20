西螺大橋觀光文化節 中秋登場

2018年09月20日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣西螺大橋觀光文化節今年將於中秋節連續假期登場，22日、23日有一連串表演、社區拿手菜品嘗、新住民料理展示、大橋風箏秀、大橋健行、大聲公等活動，縣長李進勇、西螺鎮長鄭玲惠邀請民眾23日晚間到西螺大橋賞月、看煙火。

西螺大橋長約2公里，公所安排紅橋小火車讓民眾搭車兜風，沿途欣賞攝影作品，橋中布置10隻小狗造型燈迎接遊客，代表「西螺Go！Go！Go！」22至23日從早上9點到晚上9點都可搭乘。

鎮長鄭玲惠表示，在大橋頭布置5公尺高熱汽球，象徵「西螺Fly」，凸顯西螺農業、經濟起飛，不斷進步，而且Fly諧音國語「福來」，大家都吉祥如意。

除了西螺大橋主場，延平老街的東市場從早上10點到傍晚5點也有安排樂團表演，包括格瑞斯樂團、懷舊雙人樂團、C麥樂團、珍愛樂團、樂田絲竹樂坊、愛無限樂團。

縣長李進勇表示，西螺大橋是全國網路票選最美麗的公路地標，很多雲林人外出、返鄉特地經過，因為充滿了感情與歷史回憶。

李進勇說，西螺鎮公所舉辦的西螺大橋觀光文化節，每年都吸引很多在地、外地鄉親參加，讓遊客看到在地美食、文化、農特產品，今年特別選在中秋節連假推出，歡迎鄉親好友來到西螺美麗小鎮度過中秋佳節。

(中國時報)