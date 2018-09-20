大學校園推廣美食 創新也送暖

2018年09月20日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

客家事務局與萬能科技大學合作，推出具健康概念的客家銀髮料理，推廣融入社區的共食共餐，配合桃園地景藝術節，指導龍潭、楊梅社區及餐廳新菜色。元智大學則在中秋前夕舉辦美食展，讓學生及社區民眾一嘗校園隱藏版美食。

萬能科大餐飲系進行客家美食輔導，導入少油少鹽創新客家菜，餐飲系副院長廖成文表示，推出包含苦瓜鳳梨雞湯、客家米篩目、五彩時蔬一口涼、客家粄條蔬菜捲等12道料理，配合台3線在地小旅行，富岡耆老說故事，每道客家菜都藏著濃厚的客家人硬頸精神歷史。

萬能科大校長莊暢則說，師生熱心社區關懷老人服務工作，藉餐飲系專業的輔導，推出少油少鹽少糖的社區餐，落實長照服務及觀光美食推展，美食與關懷兼顧，創造雙贏異業結合。

元智大學則舉辦「迎秋送愛‧美食展」，讓外籍學子也能感受秋節溫暖，校方送月餅給外籍生，副校長李清庭說，校內外籍生越來越多，希望他們融入台灣的生活環境，尤其中秋佳節將至，也體會不同的習俗文化。

學務長王佳煌說，學務處宿服組今年特別和福委會合作辦活動，包含60餘種校園隱藏版美食試吃，以及進駐校園的復興空廚販售麵包、學生社團舞蹈表演，宿舍及餐廳不只是吃飯和睡覺的地方，可以有很多交流和歡樂。

(中國時報)