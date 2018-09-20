外籍生做月餅 請師長品嘗

2018年09月20日 04:10 中國時報 張朝欣 、 李其樺 ／綜合報導 ／綜合報導

雲林縣北港農工畜保科配合養生風潮，採用校內自種的紅藜與有機米製作「紅藜米粉月餅」，除了開放學校師生訂購，也贈送給社區弱勢家庭。19日還有來自3個國家的交換學生一起製作月餅，感受台灣中秋佳節送愛心的溫暖。台南市新化高中高三學生19日上午將自己做的月餅分送給師長們分享，讓不少師長感到溫馨。

北港農工畜產保健科師生這幾天忙著製作中秋月餅，今年主打「紅藜米粉月餅」，即在鳳梨酥、蛋黃酥、綠豆沙餅的餅皮添加紅藜與有機米磨成的米粉，吃起來更加爽口健康。今年北港高中有3名來自墨西哥、西班牙、泰國的國際交換學生，北港農工與北港高中合作，安排外國學生與畜產保健科學生一起學習烘焙、製作月餅，讓他們體驗台灣中秋節文化之餘，也送出自己的愛心。

新化高中結合中秋節慶與課程，由師長指導各年級學生製作蛋黃酥，學生做好的蛋黃酥除了分贈家人，也會分享給師長品嘗，手做蛋黃酥活動已持續舉辦6年，成為該校特色活動之一。

19日上午30多位新化高中學生藉家政課學習製作蛋黃酥，與往年不一樣的是，新化高中校長鄭曜忠特別邀請聖露西亞外籍生Tsebe Victorin、西班牙籍台灣女婿Julio Ramos和學生一起參與學習做蛋黃酥活動，過程逗趣橫生，隨後師生將製作完成的蛋黃酥帶回課堂，和師長們一同享用。

(中國時報)