北部藝術家落腳高雄 漾藝博雙俠展露頭角

賴岳宏（左）與詹邠（右）是高雄漾藝術博覽會的熟面孔，也是受矚目的年輕新銳藝術家。（李義翻攝）

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中國時報
／高雄報

高雄漾藝術博覽會邁入第4年，參展的45位新銳藝術家中，賴岳宏與詹邠是令主辦單位印象深刻的熟面孔，他們不僅4年全勤，也都是出生北部選擇落腳高雄的藝術家。

高雄漾藝術博覽會以無畫廊經紀約、40歲以下獨立個體藝術家為主要參展對象，是高雄藝術博覽會外，南部最重要的展會之一，也是許多年輕藝術家展露才華的重要平台。

桃園出生、高師大美術研究所畢業的賴岳宏，第一屆參展時作品沒有賣出，卻意外受到台北畫廊的賞識，順利促成展覽合作機會。第二屆起作品陸續售出，第三屆更有高達11件作品獲買家青睞，成為當屆的紅點王。

賴岳宏創作與生活經歷息息相關，擔任教育替代役時與高關懷群學生相處，啟發他不同的創作風格。今年在鳳山五甲開畫室，還要前進澳門酒店藝術博覽會。

台北出生、華梵大學美術與文創研究所畢業的詹邠，畢業後到高雄長期駐村創作，去年向文化局申請「以住代護」計畫，在鳳山黃埔新村成立個人工作室。

工作室裡許多鋼彈、公仔，詹邠說，國小時曾被欺負，因此崇拜英雄人物，也把對動漫的喜愛融入水墨創作，將神話故事人物結合現實生活中的動漫角色，打造出人人心中的英雄。

2018高雄漾藝術博覽會自9月28日起至9月30日止在駁二大勇區P2倉庫登場，資訊請上高雄漾藝術博覽會官網查詢。

(中國時報)

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