傳失勢 陳景峻稱不爭名奪利

2018年09月20日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲選情領先，但競辦內鬥傳言不斷，如今又傳出副市長陳景峻和總顧問陳雨鑫為首的「雙陳派」失勢，選務決策轉由蔡壁如、黃建興和邱昱凱等「幕僚派」主導，團隊狼煙再起，陳景峻19日駁斥傳言，強調「自己真心誠意想幫柯文哲，爭名奪利的事他不會作！」

樂意作事 絕不搞鬥爭

媒體報導，柯競辦多方勢力盤據，其中陳景峻和總顧問陳雨鑫為首的「雙陳派」因在畜產公司總經理人選、柯P認同卡、市場改建等議題，與蔡壁如領軍的「幕僚派」不合，陳派屈居下風，另開第二競選辦轉為組織後援，陳景峻昨出席北農董事會請辭董座，過程中數度喊冤駁斥傳言。

陳景峻表示，卸下北農董座重擔真的很開心，請大家再幫他卸下另一個擔子，他真的不知道第二個辦公室在哪裡，也沒有所謂的雙陳派運作、鬥來鬥去爭權，強調「爭名爭利的事不會發生在他身上」。

陳景峻表示，他是真的很真心誠意幫柯市長、北市府，但每次都回家都身心俱疲，太太問他作這麼累幹嘛，強調他是真的非常樂意幫人民作事，絕對不會搞鬥爭！

小野辭職 專心輔選柯

不過媒體追問陳當初是否真的反對推出柯P認同卡，陳景峻坦言，他那時候覺得柯是個柔性又是白色力量，應該要廣納，推認同卡好像凸顯自己變成剛性，總之該有的建言他都有提出，柯文哲交辦的任務也都會做好。

另外，作家小野確定加入台北市長柯文哲競選團隊，擔任競選總幹事要角，不過因他身兼北市文化基金會和北市影視音實驗教育機構校長，遭藍綠議員質疑違反行政中立，儘管日前小野強調到選前已請假，程序上沒問題，但為避免落人口實，小野19日決定請辭二職，專心輔選柯文哲。

(中國時報)