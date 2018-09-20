傳失勢 陳景峻稱不爭名奪利

台北農產公司19日召開董事會，總經理吳音寧（右圖）在會議中途離席表示，程序上正在進行常務董監事會與她的職務無關，因此先退席；陳景峻（左圖）則在辭去董事長職務後，一派輕鬆地走出會議室。（鄭任南攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲選情領先，但競辦內鬥傳言不斷，如今又傳出副市長陳景峻和總顧問陳雨鑫為首的「雙陳派」失勢，選務決策轉由蔡壁如、黃建興和邱昱凱等「幕僚派」主導，團隊狼煙再起，陳景峻19日駁斥傳言，強調「自己真心誠意想幫柯文哲，爭名奪利的事他不會作！」

樂意作事 絕不搞鬥爭

媒體報導，柯競辦多方勢力盤據，其中陳景峻和總顧問陳雨鑫為首的「雙陳派」因在畜產公司總經理人選、柯P認同卡、市場改建等議題，與蔡壁如領軍的「幕僚派」不合，陳派屈居下風，另開第二競選辦轉為組織後援，陳景峻昨出席北農董事會請辭董座，過程中數度喊冤駁斥傳言。

陳景峻表示，卸下北農董座重擔真的很開心，請大家再幫他卸下另一個擔子，他真的不知道第二個辦公室在哪裡，也沒有所謂的雙陳派運作、鬥來鬥去爭權，強調「爭名爭利的事不會發生在他身上」。

陳景峻表示，他是真的很真心誠意幫柯市長、北市府，但每次都回家都身心俱疲，太太問他作這麼累幹嘛，強調他是真的非常樂意幫人民作事，絕對不會搞鬥爭！

小野辭職 專心輔選柯

不過媒體追問陳當初是否真的反對推出柯P認同卡，陳景峻坦言，他那時候覺得柯是個柔性又是白色力量，應該要廣納，推認同卡好像凸顯自己變成剛性，總之該有的建言他都有提出，柯文哲交辦的任務也都會做好。

另外，作家小野確定加入台北市長柯文哲競選團隊，擔任競選總幹事要角，不過因他身兼北市文化基金會和北市影視音實驗教育機構校長，遭藍綠議員質疑違反行政中立，儘管日前小野強調到選前已請假，程序上沒問題，但為避免落人口實，小野19日決定請辭二職，專心輔選柯文哲。

(中國時報)

北部藝術家落腳高雄 漾藝博雙俠… 反深澳 侯發表同一片天空

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。