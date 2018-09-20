反深澳 侯發表同一片天空

侯友宜與家長、小朋友戴上口罩，象徵反對興建深澳燃煤電廠，拒當「口罩人」。（王揚傑攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

國民黨新北市長參選人侯友宜19日發表「同一片天空」影片，同時進行臉書直播，提醒民眾深澳燃煤電廠將帶來嚴重的空汙危害，民調更顯示，高達6成的民眾反對興建深澳燃煤電廠；台電重炮回擊，影片中排放電廠明顯是移花接木、混淆事實。

台電指係移花接木

2分鐘的短片強調興建深澳燃煤電廠，珍貴的自然景觀象鼻岩將遭受破壞，美麗的珊瑚礁也將不復存在；侯友宜表示，他是在沉重的心情下舉行這場發表會，象鼻岩在紐西蘭、愛爾蘭等國都列為地質公園及世界遺產，各國都在好好保存，一旦深澳燃煤電廠完工，象鼻岩該如何變成保護區？

侯友宜說，深澳電廠會讓九份的觀光產業變成「觀光慘業」，破壞當地景觀。過去電廠營運時，當地漁民從外海返家，只要看到灰濛濛的天空，就知道深澳到了，穿白襯衫出門，回來都會變黑色，一直到廢除電廠，天空才恢復藍色，另外，排放的鎳、鉛、汞等重金屬，也會大幅汙染海洋漁業。

直播中網友提問，「深澳只汙染新北嗎？」、「不蓋深澳哪來的電？」、「既然反空汙，中秋節你會烤肉嗎？」

PM2.5恐將籠罩北部

侯友宜回答，環團與專家學者的研究數據顯示，深澳燃煤電廠一旦完工，2025年到2045年預計會有576人死亡，而且會有大量的PM2.5籠罩在北部，就連全台灣都會受到影響，當英國宣布在2025年停用燃煤電廠，執政黨居然要在2025年啟用燃煤電廠，用這樣的方式對待下一代，「代誌甘是這樣做的？」

活動現場邀請10多位家長帶著小朋友，和侯友宜一起戴上黑口罩，齊呼口號「有深澳、戴口罩，反深澳、脫口罩！」、「放心呼吸，拒當口罩人！」

台電昨重炮回擊，影片中排放黑煙的電廠明顯是移花接木，有意影射混淆事實「影片中冒著黑煙的煙囪，到底是在哪裡拍的？」

台電表示，先不論深澳電廠要2025年才完工，現在根本沒有煙囪可言，即便是同屬燃煤電廠的林口及台中電廠，以現在環保之嚴，也不可能會排放黑煙。

(中國時報)

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