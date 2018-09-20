徐欣瑩拚體育 楊麗環衝女力

2018年09月20日 04:10 中國時報 莊旻靜 、 葉臻 ／綜合報導 ／綜合報導

楊麗環19日召開婦幼政見發布記者會，承諾當選後要立即成立婦女事務局專責照護婦幼。（葉臻攝）

桃園市、新竹縣兩位女性縣市長參選人楊麗環、徐欣瑩，19日分別推出競選政見。楊麗環說當選後要成立婦女事務局，0至7歲幼兒每月補助3000元。徐欣瑩則邀請柯文哲雙親代言體育政策，未來若當選將推動運動選手一條鞭培訓，並增設相關場地。

楊加碼補助育兒津貼

無黨籍桃園市長參選人楊麗環昨宣布婦幼政見，她承諾當選後要立即成立婦女事務局，專責照護婦幼，除了中央補助托嬰托幼的經費之外，還加碼補助0至7歲幼兒每月3000元安心育兒津貼，生育津貼則提高至每胎5萬元。另外將協助中高齡婦女二度就業，並成立「新住民婦女綜合服務科」專責幫助新住民女性。

徐倡培訓人才 增場地

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩則與多名關心體育發展的人士，發表體育政見，台北市長柯文哲的雙親也出席，柯爸柯承發還當場練了一下桌球，笑說「已50年沒碰」，也盛讚運動的好處，與會的體育界人士也期望，新竹縣能多有運動場地及賽事。

徐欣瑩本身也是運動健將，曾在鄉運上以田徑奪金、銅牌等，她說，以往都是有比賽才開始挑選選手，僅有選訓沒有培訓，未來她期望從各級學校，建立一校一隊、一人一專長，透過完善的選拔、訓練、競賽、輔導、獎勵，讓運動員投入更有保障。另外缺乏場地部分，徐欣瑩也期望能增設場所、用地，達到「人人享運動、時時可運動、處處能運動」的願景。

(中國時報)