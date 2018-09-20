林跑基層修路 洪推深度旅遊

2018年09月20日 04:10 中國時報 楊樹煌 、 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

投票日越來越近，南投縣長林明溱19日連趕埔里、南投仁愛之家，關懷弱勢族群，並前往中寮、草屯會勘基層產業道路等工程，馬不停蹄；民進黨南投縣長參選人洪國浩則邀鐵道局等單位，會商集集鐵道支線未來觀光發展，要推廣鐵道深度旅遊。

林明溱 勤會勘馬不停蹄

林明溱19日上午在跑完埔里、南投行程後，下午由議員廖宜賢、中寮鄉代會主席張裕發陪同，前往中寮鄉義和村竹子坑竹子坑產業道路、龍岩村龍南路會勘老舊排水溝改善工程，當場指示工務處盡速發包改善工程。

接著林明溱立又趕往草屯鎮，會勘草屯鎮新厝里、新豐里虎山路648巷及防汛路至墩煌路四段道路改善工程，發現兩處道路都因年久失修、龜裂坑洞、鋪面破損嚴重，加上管線施工挖補，路面凹凸不平，決定重新鋪設AC路面，讓民眾行車更安全。

洪國浩 擘畫集集大觀光

洪國浩與立委蔡培慧、黃國書，19日則邀交通部次長張政源，及觀光局、鐵道局、台鐵局人員，在水里鄉會商集集鐵道支線未來的觀光發展，包括集集鎮長陳紀衡、縣議員陳昭煜、議員參選人王秋淑等都列席。

洪國浩強調，南投觀光應邁向深度旅遊，集集支線沿途有鮮明的人文歷史、生態自然特色，可打造獨一無二的鐵道深度之旅，吸引國內外旅客。落實深度旅遊首先要完善硬體設施，設立停車場、規畫便利的接駁系統。

(中國時報)