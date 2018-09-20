雙善論壇 打造雲林智慧農業

2018年09月20日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

前行政院長張善政19日出席與張麗善共同在西螺農會舉辦的「雙善論壇」，張善政表示，他現在也是農會會員，這一、兩年民進黨從中央到地方都未關注智慧農業，未來的雲林縣長不必很懂，有心推動就好，他會幫她。

遺憾執政者從未關注

張善政說，一卸任行政院長隔天就回去花蓮，第4天拿著離職證明書加入農會會員，他發現科技進步快速，農業的運用也日新月異，但這兩年來，政府幾乎沒有動作。

他表示，雲林是全台最大農業縣分，智慧農業可讓種東西不用那麼辛苦，收穫也好一點，利用空拍機就可省下很多計量的精力，以後甚至機器人也可採西瓜。

爭取專屬雲林農改場

張善政強調，智慧農業可以幫忙很多，國外都有做，這一、兩年民進黨中央到地方都沒有善加取經學習，雲林需要一個好縣長，她不須真的很懂，只要有心去推，使智慧農業搬到雲林縣來，他會幫忙，把雲林變成台灣智慧農業的示範縣。

張麗善借重張善政宏觀的政策規畫能力與行政經驗高度，當場聘請他擔任她競選雲林縣長的政策總顧問。

張麗善提出「為雲林打造完整農業產業鏈」政見表示，雲林是台灣的糧倉也是最大蔬果產地，漁牧生產也首屈一指，她將爭取專屬雲林的農改場。

她表示，4年前她就爭取在雲林冷鏈園區，透過統一倉儲、冷藏、冷凍、分類、加工、運輸、配送，使雲林的農林漁牧產品能夠調節，價格更穩定。

(中國時報)