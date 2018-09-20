小港南星路坑洞 終於要補了

2018年09月20日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市小港區大林蒲中林路與鳳北路之間的南星路受損嚴重，高雄市議員曾麗燕19日說，希望民進黨政府不要再騙選票，要務實解決民眾行的問題。

經費沒著落反映無效

曾麗燕、鳳興里里長洪富賢等人19日號召鄉親，到南星路表達訴求，希望高雄市政府正式該路段受損嚴重，南興路上坑洞密布，不良於行。

曾麗燕表示，該路段的施工草率，又讓大型貨櫃車去行駛，造成路面坑洞。她在3年前就向時任高雄市長陳菊爭取7000萬元經費，本以為這筆錢就是南星路的預算，但卻只有編列沿海路至岐山二路的部分，希望市府正視此問題。

將競選鳳興里長的洪富賢說，他昨天到場是為了民眾的權利。他指出，高雄市政府工務局對南星路的坑洞感覺無關緊要，里辦公處反映無效，也透過市議員進行會勘，但市府總是龜速進行工程。

鳳興里辦公處向市府喊話，市府不封路，百姓自己來封路才有所動作，且高雄市政府工務局還出示9月4日的新聞稿，態度傲慢，根本是欺騙百姓。洪富賢表示，他將持續關心民眾的用路安全。此外，抗議民眾還在南星路的坑洞演出烤肉行動劇，諷刺政府施工品質落後。

最快年底前發包施工

對於道路改善工程，高雄市政府養工處總工程司陳海通表示，將盡速改善此路段，在10月底上網公告，最快年底前就能發包施工；會把它原本軟弱的基底層，做一個乾拌水泥的改良，改良好之後，分4層共20公分改質瀝青混凝土來補強。

(中國時報)