小港南星路坑洞 終於要補了

高雄市小港區南星路毀損嚴重，鳳興里里長洪富賢（前排右一）率領民眾抗議市府效率龜速，市議員曾麗燕（前排左一）到場聲援。（林瑞益攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄市小港區大林蒲中林路與鳳北路之間的南星路受損嚴重，高雄市議員曾麗燕19日說，希望民進黨政府不要再騙選票，要務實解決民眾行的問題。

經費沒著落反映無效

曾麗燕、鳳興里里長洪富賢等人19日號召鄉親，到南星路表達訴求，希望高雄市政府正式該路段受損嚴重，南興路上坑洞密布，不良於行。

曾麗燕表示，該路段的施工草率，又讓大型貨櫃車去行駛，造成路面坑洞。她在3年前就向時任高雄市長陳菊爭取7000萬元經費，本以為這筆錢就是南星路的預算，但卻只有編列沿海路至岐山二路的部分，希望市府正視此問題。

將競選鳳興里長的洪富賢說，他昨天到場是為了民眾的權利。他指出，高雄市政府工務局對南星路的坑洞感覺無關緊要，里辦公處反映無效，也透過市議員進行會勘，但市府總是龜速進行工程。

鳳興里辦公處向市府喊話，市府不封路，百姓自己來封路才有所動作，且高雄市政府工務局還出示9月4日的新聞稿，態度傲慢，根本是欺騙百姓。洪富賢表示，他將持續關心民眾的用路安全。此外，抗議民眾還在南星路的坑洞演出烤肉行動劇，諷刺政府施工品質落後。

最快年底前發包施工

對於道路改善工程，高雄市政府養工處總工程司陳海通表示，將盡速改善此路段，在10月底上網公告，最快年底前就能發包施工；會把它原本軟弱的基底層，做一個乾拌水泥的改良，改良好之後，分4層共20公分改質瀝青混凝土來補強。

(中國時報)

雙善論壇 打造雲林智慧農業 賓士進駐基隆 砸8.8億蓋廠房

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。