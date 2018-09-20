賓士進駐基隆 砸8.8億蓋廠房

2018年09月20日 04:10 中國時報 李怡萱／基隆報導

基隆市長林右昌昨（19）日進行任期內最後一次施政報告，會中宣布國際級車廠台隆賓士（Mercedes Benz）將投資8億8000萬，在基隆市七堵工業區興建2500坪大型廠房及1500坪汽車展示中心。另外，為了全面提升教育品質，市府分四階段推動智慧教育，將和Google合作成立全台第一間「教育創新研發實驗中心」。

基隆市議會昨召開第18屆第8次定期會，林右昌表示，基隆近年蛻變與轉型，讓國際級廠商對基隆有信心，除了2大工業區業者投資20幾億設廠，車廠台隆賓士也將投資8億8000萬在基隆設廠房及展示中心，設計圖已經於2017年德國總部審核完成，目前已送達市府申請建照程序中，是近幾年來較大的投資案。

基隆市產發處長林青海表示，賓士總共買下4000坪土地，主要將七堵廠做為物流、維修、保養及展示用途，廠房預計設在七堵區明德三路，領到建照之後2年內就能完工。另外，林青海強調，未來會要求台隆賓士將營業登記處設在基隆，進一步增加政府稅收。

除此之外，全台唯一的Google「教育創新研發實驗中心」也預定於10月完工，研究室將和Google合作，開發智慧教育平台與課程，協助推動科技教育，導入Google相關新科技於教學現場。林右昌指出，基隆市雖然沒有直轄市的豐沛資源，但在有限的財政條件下，還是會給予教育工作最大的支持。

(中國時報)