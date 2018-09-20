職人傳藝 30人秀精采故事

朱立倫與麵線達人體驗手拉麵線，宣告新北職人在地傳承與技術再造活動開跑。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

傳承職人精神！新北職人在地傳承與技術再造活動開跑，市府19日舉行紀錄片首映暨巡迴展開展記者會，在市府大廳展出30位職人精采人生故事，市長朱立倫出席活動時表示，家財萬貫，不如一技在身，盼透過鏡頭傳遞新北職人精神，鼓勵更多年輕人投入專業職業領域。

新北市勞工局推出「2018新北職人在地傳承與技術再造」系列活動，透過大眾媒體播映6支職人形象記錄片，也將在三重、蘆洲、新店、新莊、板橋等地辦理6場新北職人巡迴展，還有金工、咖啡、布藝、皮雕等4個職種的師徒傳承課程；市長朱立倫也在許家麵線許仁評師傅指導下，動手體驗甩麵線後直呼「真不簡單！」

朱立倫表示，新北幅員廣闊，造就多元產業及工藝非凡職人，透過本次紀錄片以影像紀錄職人精神與態度，藉鏡頭讓大家更認識新北在地的職人文化，鼓勵年輕一代更有意願投入專業領域。

金工師傅林國信也上台分享多年從事金工行業的感想，他說，傳統產業時常被喻為夕陽產業，但夕陽之後又是黎明開始，希望職人們團結凝聚，持續在專業上精進及傳承，讓民眾了解職人文化。

勞工局長許秀能表示，新北在地職人巡迴展，19日至21日將在市府一樓大廳站出，現場也準備3場的職人親授DIY，讓民眾體驗各項職人技藝，還有Q版的職人看板，歡迎大朋友小朋友到現場拍照打卡。

(中國時報)

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