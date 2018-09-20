固本會報每天開 楊文科聲望漸升

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中國時報
邱立雅、呂筱蟬／綜合報導

國民黨新竹縣長參選人因立法委員林為洲退讓，讓新竹縣前副縣長楊文科得以全力為藍營衝刺選戰，19日下午兩人終於見面，楊文科送上競選總部總顧問聘書，林為洲也欣然接下，象徵藍營成功團結整合。

林為洲說，此次會面時間不長，主要是楊文科送上總顧問的聘書，同時探望他，兩人談了競選總部成立的安排。「我可能也會協助他」林為洲指出，楊文科競選總部成立將邀請副主席吳敦義、新北市市長朱立倫以及地方上的政要，自己將邀請立法院黨團的中生代幹部前來加油打氣。

「會邀請非常知名的同事。」林為洲表示，可能會找蔣萬安、江啟臣等人前來，協助參加楊文科競選總部成立造勢。對於日前表示將百分之百參選到突然開記者會退選，林為洲自承休息10幾天之後，心境上已有所轉換。

林為洲指出，目前已開始下一階段的工作，預計未來要立院與新竹縣兩邊跑，全力幫藍營輔選整個新竹縣。不少藍營各級參選人得知林為洲退選，紛紛「預約」邀請林為洲幫忙站台。

而楊文科選情也在8月21日起跑的固本會報逐漸攀升，藍營竹縣黨部書記長洪文彬指出，竹縣有192個村里，平均1天開3場固本會報，預計在2個月內要開完，希望從社區開始經營起、動員基層，讓「固本」奏效。

另國民黨桃園市長參選人陳學聖，也邀請立委吳志揚擔任競選總部主任委員，希望力拚勝選。

(中國時報)

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