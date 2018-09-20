盧秀燕轟假消息 再批空汙

友善列印
中國時報
／台中報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕19日晚間成立霧峰區聯絡處，當地議員、立委到場力挺。盧秀燕重炮抨擊對手林佳龍之前宣稱民調領先，根本是放假消息，且民進黨政策錯誤，導致好山好水的霧峰、大里空汙嚴重，若當選將立即停止中電北送。

林佳龍團隊表示，對於盧秀燕一再使用錯誤資訊、誤導民眾，感到很遺憾。

盧秀燕走進霧峰區聯絡處成立大會會場，受到選民熱情相挺。她表示，自己踏入政壇就擔任省議員，對霧峰有很深的情感，承諾未來若能當選市長，一定好好建設霧峰。

盧秀燕接著炮轟台中空汙問題嚴重，她說，霧峰、大里及太平是空汙最嚴重的地區，空氣汙染導致中部肺癌罹患率攀升，民進黨政府還不斷騙市民說空氣好，而空汙造成原因在於民進黨政策錯誤，她有魄力整治空汙，若能當選、將立即停止中電北送，也會透過建照、使照的發放管控台中火力發電廠增設機組。

此外，對於近日媒體民調結果，盧秀燕強調，民調是重要參考，自己會更謙虛、更努力。長期以來，林陣營不斷宣稱他們贏很多，但從最近幾波民調看來，林團隊發的民調都是「吹哨子壯膽」、不斷放關於他民調的假消息。

林佳龍競選總部新聞部主任林尚賢表示，盧秀燕在競選活動中的種種描述，包括地價稅增加、空氣變差等，都是使用錯誤資訊、誤導民眾，巿府已多次說明，市府新聞稿都有相關的詳細資訊。

(中國時報)

固本會報每天開 楊文科聲望漸升 南鐵土徵案 抗議聲中通過

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。