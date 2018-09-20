盧秀燕轟假消息 再批空汙

2018年09月20日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕19日晚間成立霧峰區聯絡處，當地議員、立委到場力挺。盧秀燕重炮抨擊對手林佳龍之前宣稱民調領先，根本是放假消息，且民進黨政策錯誤，導致好山好水的霧峰、大里空汙嚴重，若當選將立即停止中電北送。

林佳龍團隊表示，對於盧秀燕一再使用錯誤資訊、誤導民眾，感到很遺憾。

盧秀燕走進霧峰區聯絡處成立大會會場，受到選民熱情相挺。她表示，自己踏入政壇就擔任省議員，對霧峰有很深的情感，承諾未來若能當選市長，一定好好建設霧峰。

盧秀燕接著炮轟台中空汙問題嚴重，她說，霧峰、大里及太平是空汙最嚴重的地區，空氣汙染導致中部肺癌罹患率攀升，民進黨政府還不斷騙市民說空氣好，而空汙造成原因在於民進黨政策錯誤，她有魄力整治空汙，若能當選、將立即停止中電北送，也會透過建照、使照的發放管控台中火力發電廠增設機組。

此外，對於近日媒體民調結果，盧秀燕強調，民調是重要參考，自己會更謙虛、更努力。長期以來，林陣營不斷宣稱他們贏很多，但從最近幾波民調看來，林團隊發的民調都是「吹哨子壯膽」、不斷放關於他民調的假消息。

林佳龍競選總部新聞部主任林尚賢表示，盧秀燕在競選活動中的種種描述，包括地價稅增加、空氣變差等，都是使用錯誤資訊、誤導民眾，巿府已多次說明，市府新聞稿都有相關的詳細資訊。

(中國時報)