南鐵土徵案 抗議聲中通過

內政部19日召開南鐵東移案土地徵收審議會議，政大地政系教授徐世榮（中）、反南鐵東移自救會會長陳致曉（右後）在內政部外舉行記者會，強調居住正義是基本人權，呼籲審議委員們秉持良心；徐世榮說到激動處更一度哽咽。（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導

內政部土地徵收審議小組19日在反南鐵東移全線自救聯合會抗議聲中審議通過土徵案。內政部次長林慈玲說，土徵會是內政部行政處分作業流程，待會議紀錄核定後，內政部再發文核准徵收，才會產生正式行政處分。代表自救會的政大教授徐世榮等人認為審議過程充滿瑕疵，激動譴責審議委員及土徵會後憤而離席。

內政部昨召開土地徵收審議會議，反南鐵東移全線自救聯合會指控行政院長賴清德直接下令鐵道局、內政部加速程序，舉行土地徵收審議會議，就是想在323戶居民中強行徵收231筆土地，自救會從場外抗議到場內，還是無法扭轉局勢。

交通部鐵道局台南市區鐵路地下化工程，路線經過台南市北區、東區、仁德區，全長8.23公里。仁德區用地去年12月已核准徵收。

但代表自救會出席土徵會發言的徐世榮說，鐵道局的簡報有哪一點提到土地徵收必要的要件，什麼地方談到公益性、必要性、最後手段及比例原則，完全都沒有，這種土地徵收計畫怎麼送得出來？

內政部次長林慈玲打斷徐世榮，說鐵道局只是口頭報告，另外也有徵收計畫書，公益性、必要性都有提及。但徐世榮說，在大學教書時，土地徵收最關鍵的就是基本人權被侵害，委員會要審的是基本人權，結果都是談工程、談時間、談補償、談安置，最後說行政院已經核定，土地徵收該這麼做嗎？徐世榮當場質問審議委員，該這麼做嗎？

徐世榮說，台灣已經解嚴30年了，土地徵收還可以不改嗎？他要公開譴責負責土徵的相關人員，包括他政大地政系的學生及學長，他都公開譴責，徐世榮語畢憤而離席。

自救會長陳致曉則說，希望政府召開聽證會議審查南鐵東移案，過去本案許多公聽會都是暴力結束，內政部會議若敢通過土徵案，在場的審查委員，自救會都要告到底。

(中國時報)

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