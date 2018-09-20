廖裕德 100％教育專業市議員

2018年09月20日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

現任板橋農會理事長廖裕德於台北縣時代擔任4屆縣議員，升格後連續當選2屆市議員，今年廖裕德再度以無黨籍身分，參選市議員，外界認為，廖裕德深耕地方數十年，經營農會、辦學均有聲有色，實力雄厚，不可小覷。

廖裕德在任職台北縣議員期間，秉持議員專業，稱職扮演監督、制衡縣政府角色，促使板橋地區迅速建設，累積地方廣大人脈，深受地方人士支持，升格新北市後，廖裕德毫順利當選第一、二屆市議員。

去年廖裕德以「茁壯板農，安和進取，厚植利基，廣納創新，福利板農」為目標，順利當選板橋農會理事長，在南部發生農產品過剩期間，廖裕德抱持關懷農民的心情，大量引進過剩農產品，舉辦多次義賣會，協助農民度過難關。

板橋農會雖為都會型農會，在有37年農會資歷的廖裕德帶領下，卻屢屢能有效推廣各產地農產品，不僅造福產地農民，也讓板橋農會績效卓越，被譽為「最會賺錢的農會」。

除了從政與經營農會，重視教育的廖裕德還是裕德雙語高級中學附設中、小學的創辦人。

對於目前的教育環境，廖裕德認為，目前教育問題面臨的困境就是少子化，學校多如牛毛卻招不到學生，後果就是各校炒短線搶學生，政府必須有魄力從節制學校數量、提升教育品質的根本問題改善，才能將危機化做轉機。

在教育、農會界的支持者勸進下，廖裕德終於決定復出參選，他表示，願意提供自身的經驗和所長，為新北市貢獻心力。

(中國時報)