卸北農董座 陳景峻心情超好

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中國時報
／台北報導

台北農產運銷公司19日舉行董事會，北市副市長陳景峻正式辭去董事長一職，樂喊「終於不用在當夾心餅乾！」並由農糧署主祕翁震炘代行董座職務，農委會表示，翁暫代到9月底，等北市府公文送達，再依程序重新選常董、董事長，預計「北市公文應該這兩天就會送來」。

北農風波延燒大半年，董事長陳景峻、總經理吳音寧近期再因市場改建互槓，柯市府被譏無力處理北農事務，與吳音寧呈現「死亡交叉」，陳景峻昨正式請辭董座，並由農糧署主祕翁震炘代行董座職務，翁表示，新任董座仍由北市府派任，相信中央地方會合作愉快，預計9月底舉辦臨時董事會。

陳景峻受訪時臉上笑意藏不住，直呼心情真的很好，不用再當炮灰！陳也趁機吐苦水，每次都要找他質詢，好像他什麼都要懂、都要他去處理，壓力很大，也希望公司不要再成為政治角力場所 。

農委會副主委陳吉仲表示，農委會與北市府有共推北農董事長及總經理的共識，翁震炘代行董座職務是農委會與北市府溝通好的，代行期間不會有重大決策、變更，大約暫代到九月底、十月初。

外傳新董座將由工務局長彭振聲接棒，陳吉仲表示，目前陳景峻只是辭掉董事長，常董及董事身分尚未辭去，等北市府公文送來決定人選，便會召開董事會，選任常務董事、推舉董事長，「北市公文應該這兩天就會送過來。」

(中國時報)

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