擄護校生劫財未遂 假釋男被捕

2018年09月20日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

馬偕護校18歲林姓女學生12日在三芝區租屋處附近，遭40歲男子簡嘉賢持球棒強押上車，載至山區毆打意圖劫財，最後載至基隆八堵國小後丟包，淡水警分局19日上午10時許在新莊區復興路逮捕簡男，訊後依強盜未遂、妨害自由、傷害罪嫌移送。

警方調查，簡男14年前因強盜、竊盜案件遭逮，被警方圍捕時還持刀將警員砍成重傷並試圖奪槍，最後判刑18年，去年才剛假釋出獄，在石門區擔任臨時工，但因患有嚴重心臟疾病無法長時間工作，收入有限。

簡男日前有感手頭吃緊，12日中午12時許開車上班途中，在三芝區馬偕護校附近發現落單的林姓女學生，臨時起意持球棒上前強押女學生上車，載至山區毆打，逼問女學生提款卡密碼，導致女學生頭部、背部與左腳多處挫傷。

過程中，簡男接獲女友電話告知已遭警方盯上，簡男心急下，當天下午2時許將女學生載到基隆八堵國小丟包，隨即開車逃回三重住處，歷經2小時驚魂的女學生則忍痛獨自搭車返回學校，在教官陪同下向淡水警方報案。

簡男怕警方以車追人，先將車棄置在三重正義國小地下停車場，隨即搭計程車投宿萬華友人家，3天後再次搭計程車前往林口某工寮投宿，昨天再借車前往新莊投靠友人。警方掌握簡男行蹤，19日上午10時許在新莊復興路路邊停車格將他逮捕並移送。

(中國時報)