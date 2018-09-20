逾65歲看牙 10月前免掛號費

2018年09月20日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

重陽節將至，新北市府推出長春顧齒月，65歲以上長輩即日起至10月31日到合約牙科看診，免收掛號費還可獲贈牙間刷，鼓勵長輩出門看牙，達到80歲保有20顆以上真牙目標，因日前民進黨市長參選人蘇貞昌才提出提高「假牙」補助政見，市府推出顧「真齒」活動，引人聯想。

朱立倫表示，世界衛生組織提出8020計劃，希望80歲長者至少保有20顆正常的牙齒，或通過最低限度的修復儘可能維護口腔功能，新北市2016年推動銀髮族8020計畫，設計「8020口腔保健影音動畫」及「8020銀髮族口腔保健手冊」另針對醫療資源不足的偏鄉地區，推出「偏鄉行動顧齒」專案。

朱立倫指出，新北市今年「長者健康檢查服務」發現，65歲以上市民牙周不健康者有59.9％，遠低於衛福部全國調查的86.4％，平均自然牙顆數本市有21.14顆也優於全國的18.61顆，若能再養成定期看牙，落實刷牙、牙線及牙間刷的使用，定能人人擁有一口好牙。

新北市牙醫師公會執行長黃純偉說，假牙是最後手段，若能保有真牙，對長輩營養攝取與健康才是最好的選擇，且裝設假牙對好不容易保存下來真牙可能造成無法回復的傷害。

衛生局長林奇宏表示，目前已超過269家牙醫診所響應，詳洽衛生局網站查詢合約醫療院所名單；金山、三芝、深坑、八里、萬里、石碇、平溪、雙溪、貢寮、坪林、烏來、石門、瑞芳、三峽及淡水區等地區有衛生局2台口腔醫療巡迴車在15個巡迴點加強服務。

(中國時報)