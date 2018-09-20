宜蘭河濱公園運動場大翻修

2018年09月20日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

爭取連任的宜蘭市長江聰淵，19日再端出一項重要施政績效，市公所爭取到體育署1227萬元的補助款，再加上公所539萬元自籌款，著手大規模翻修、增設宜蘭河濱公園運動場的運動休閒設施，預計明年2月可完工啟用，讓市民可享受到更優質及安全的休閒運動場域。

宜蘭河濱公園在1997年規畫完成，以宜蘭橋分隔出東西兩個區塊，西側上游段主要為大草坪及戶外健身器材區，東側下游段則設有籃球場及足球場，兩側並有自行車道連貫，是非常優質的戶外休閒及運動場域，宜蘭縣政府在2016年將河濱公園移交給市公所維護管理。

市公所考量到運動設施已超過20年，場地鋪面損壞、籃球架生鏽腐蝕，有安全上的顧慮，經向教育部體育署爭取補助及公所自籌款，全面翻修籃球場及汰換籃球架，改舖設彈性運動地面，並整頓足球場草坪、鋪設排水層，另外新增設槌球場、極限運動場地以及滑草場等，同時也加強照明設施，讓宜蘭河濱運動公園成為老少咸宜，且更完善、安全的運動休閒場域。

江聰淵表示，這些工程預計在明年2月農曆過年前完工，希望透過設施的改善及安全性的提升，讓宜蘭河濱公園提升為與宜蘭運動公園同等級的市區夜間運動據點，無論老、少都可以輕鬆愜意地享受運動所帶來的樂趣及益處。

(中國時報)