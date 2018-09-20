2018年09月20日 04:10 中國時報 吳威志

行政院證實，民進黨立委提案修正《國家安全法》，將增訂網路領域規範以扼止網路假新聞、假訊息浮濫；其中意指境外敵對勢力蓄意操弄，涉嫌威脅國家安全。其實今年6月便有立委提議修改《社會秩序維護法》，擬針對散播假新聞「關3天」，因輿論反彈而作罷。

確實，網路霸凌議題隨著科技發展而增多，網路惡意的攻擊、扭曲、擴大均非正常現象，但若用強制性、懲罰性立法來規範，恐將對言論自由造成傷害。諷刺的是，當年反對制定《國安法》最力的便是民進黨，如今卻欲將管制力度強化，令人匪疑所思。

欲增訂的《國安法》第2條之2，係將「網路」納入管轄，藉以管控領域主權之通訊安全所存在的威脅。惟前訂第2條之1將「外國或大陸地區」委託的民間團體都列入，定義已屬模糊；又歸責的「公務上應祕密」也非限國家機密，包含執政者的敏感祕密，更不用說條文用了6個「或」字，嚴重違背不可具有抽象構成要件的「罪刑法定主義」。

另外，《國安法》第5-1條除規定「意圖危害國家安全或社會安定」並且包含未遂犯都要處罰，導致執政者可以預先代替大眾鏟除意圖，以其喜好或利益的言論思想呈現、傳布。2016年蔡英文就職前，尚仍抨擊《國安法》讓戒嚴越解越嚴，呼籲推動轉型正義就要放寬該法。如今，政府卻是南轅北轍修法方向愈趨控制言論自由。

事實上，今年6月蔡總統公布《資通安全管理法》，即以國家安全需求所訂定。該法除規範公務機關外，對於非公務機關的設施提供者、政府捐助的財團法人等民間機構也不例外，甚至還有罰則；該法第16條還管制了設施與資產報請行政院核定之，儼然是過度的戒嚴法制。

我們必須面對網路不正確訊息對於國家安全的挑戰，但也要嚴肅防止「白色恐怖」復辟，避免政府藉故侵犯人民權益。《大法官釋字第689號》更闡明，新聞自由應受《憲法》第11條所保障；新聞採訪提供了新聞報導內容所不可或缺之資訊蒐集、查證行為，自應為新聞自由所保障之範疇。

當然，新聞採訪自由需在不違反憲法第23條之範圍，所以《大法官釋字第509號》理由書，一方面說明「人民之言論自由國家應給予最大限度之保障」；一方面規範國家必須採取符合比例原則，只能限制適當的傳播方式而已。

對於散播假新聞也並非毫無其他管道，除了主管機關正式澄清外，行政罰鍰及《刑法》誹謗、侮辱官署罪都足以規範；甚至，網路實名制、建立與民間業者協議的「強制停權制度」、「訊息檢舉審查功能」、設置「網路申訴專線」，都可讓網路霸凌受害者即時申訴，減少假新聞、假消息的運作及操作。

執政黨不思如何促進民主進步，相反地卻採取類似極權統治手段，令人失望！聯合國《世界人權宣言》與《公民與政治權利國際公約》揭示，人人天賦尊嚴及其平等，基於自由、正義與和平，政府應時時刻刻以實現無所恐懼的民主為理想。

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)