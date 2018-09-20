2018年09月20日 04:10 中國時報 陳永峰

對日本而言，核能政策是包裝在「小政治」裡面的「大政治」。在日本，反核幾乎等於反美。退休的日本外務情報文官孫崎享在其所著《戰後日美同盟真相》一書中說出戰後日本政治史的鐵則：「反美或追求對美自主的政權，必然短命」。

這也正是為何理應追求國土永續保存的右派保守政權，特別是強調「找回美麗日本」的安倍晉三，在311核災後日本民意一片反核的浪潮中，依然堅持重啟核電的根本原因。

民進黨的黨名雖然有「進步」二字，但她到底是進步左派還是保守右派，實在很難判斷。戰後日本左派思想界長期存在「核能推進論」的系譜，最著名的當然就是2012年去世的思想家吉本隆明。311核災之後《日本經濟新聞》刊出吉本的專訪，他在訪問中明言：「廢核，此一選項不存在。已經被人類拿到手的科技文明不會後退，也不可能後退。因為廢核和廢人（現代社會），在文明史上是同一件事。如果把大膽走進危險境地的科學當成人類的原罪的話，我們除了集結更多科學家以及現場工程人員的智慧，投入更多政府預算與企業成本，創造更完美的防禦措施之外，別無他法。」

也就是說對於左派原理主義者而言，「進步」與「原罪」是核能問題的兩大面向，既然認定「進步」是人類無可抑制的普遍衝動，此一衝動的存在本身既是人類進步的原動力，同時也是「原罪」。這在非一神教的相對世界中，幾乎無從理解。而將核能危險性的阻絕寄望於「更」完美的防禦措施，自然是依存於科學與知識「無謬」的理性主義之上，事實上，強力現出文明社會非得與進步主義共存的宿命。

在無神且無左無右的台灣，核能問題難以討論，無可避免地逸脫於科技文明史之外，除了政治化之外無所立足。所以，看似站在進步立場的民主「進步」黨，無厘頭地反核；看似站在保守立場的國民黨也只能非常「現世」型地把核能當成低階的電力供給、電價高低等經濟開發問題，或稍微上升一點的環境保存問題處理，從來沒有能力說明保守派對於理性萬能的懷疑。

例如，從2015年前後開始，日企東芝因為在美國的核電投資失敗以及連續性的財報作假，引爆企業存續危機。但是，東芝是日美核能行政的附著物，所以為了讓東芝迴避《公司更生法》的適用，日本政府和大銀行可是使出了渾身解數。也就是說，東芝不能倒，不是因為東芝這件公司的規模或重要性，而是因為東芝是日美核能科技合作的代表企業，以日本經產省的層級而言，完全沒有膽量讓《日美原子能地位協定》發生破綻。

所以，民主進步黨既要親美，又要反核；既要親日，又無力面對核食。不用懷疑，這樣的政黨，當然進不了步啊！

（作者為東海大學日本區域研究中心主任）

(中國時報)