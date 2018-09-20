文金三會 小英三思

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中國時報
陳世昌

18日文在寅率規模兩百人的代表團訪平壤，舉行三次文金會，團員涵蓋各行業代表。19日文金簽署《平壤共同宣言》，文在寅並邀金正恩今年內回訪首爾，甚至願意共同申辦2032年奧運，開啟朝鮮半島空前的和平契機。但蔡政府似對如此重大的訊息視而不見，沉溺在「假新聞」的反式高潮。

從文金這半年來的密集互動，看出南北韓已跳脫美國長期對朝鮮半島的介入，雙方自己走出屬於朝鮮民族和平融合的大路，反觀台海兩岸卻反其道而行，不僅官方之間持續僵化，更令人憂心的是民間相互仇視的民粹逐漸升高。民進黨前主席許信良主張，領導人直接會談是當前世界各國處理雙方重大問題的主要方式。蔡英文總統雖被認為秉持「理性主義」處理兩岸關係，但聽其言觀其行，與其說「理性主義」，其實是「模糊理論」，不但無法建構兩岸互信，更因蔡政府任由美方操弄曖昧戰略，兩岸和平持續增加危機。

南北韓加速走向和平，關鍵利基在民族認同，而這恰是台灣當局刻意背道而馳的，從課綱調整甚至所謂故宮轉型，整體政策方向與戰略思維，「理性主義」只是假象，根本就是柔性台獨，否則只要蔡英文喊出「兩岸一家親」，民調威力肯定大過柯P，2020連任之路更有極大機會逆轉頹勢。

尤其從文金首會《板門店宣言》的幾個關鍵核心，例如簽署和平協定、停止陸海空一切敵對行為、攜手參加國際體育賽事等，到文金三會進展到雙方要共同申辦奧運，都是台海兩岸可以即知即行。效法文金三會，暫拋「一中」爭議，思考「一族」認同，忘掉「九二共識」，重擬「一八共識」。唯有跳脫舊腐的戰略框架，好好替下一代鋪陳和平繁榮的未來，才是身為領導人應有的宏觀與器度。

大陸從習近平到涉台官員，一直重申兩岸和平發展路線不變，也淡定處理民間武統與仇台聲浪，如果兩岸領導人能各退一步，營造會談的氛圍與空間，「蔡習會」應不是不可能的任務，而蔡英文能做的簡單動作就是老祖宗的民族認同，畢竟當年的九二共識並沒有「消滅」中華民國，而是綠營陷溺狹隘島嶼思維，自己在「消滅」中華民國。

金正恩在文金會上強調，韓朝擁有相同血源和文化，今後將重新融為一體，共享繁榮。論血緣和文化，台海兩岸走向融合共榮，更無庸爭議。習近平在7月的連習會上，稱讚連戰「身繫民族、胸懷民族、心繫兩岸」，連戰當下也感慨，劍拔弩張的朝鮮半島露出曙光，中華民族所生存的兩岸卻僵局相向。

連習會替兩岸和平開了一扇窗，如今文金三度會面，開創朝鮮半島和平共榮前景，蔡英文能不縝密思索，如何為兩岸和平做出什麼貢獻？（作者為《大師鏈》傳媒編輯長）

(中國時報)

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