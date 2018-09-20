2018年09月20日 04:10 中國時報 蔡志弘

促轉會前副主委張天欽一席「東廠說」引發社會紛擾，也令人思索「正義」的真正涵義。筆者在1980年代初曾因一封海外黑函遭警總約談的「不正義」對待，至今仍願理性平衡地看待自身經歷，期盼執政當局能反思設立「促轉會」的初衷，努力推動社會和解，而非造成更多鬥爭，加劇內部裂痕。

1980年代初，筆者尚未滿30歲，就已在美國舊金山大學教授行政法，令筆者印象深刻的是，當時有將近一年時間，筆者進出中正國際機場，總會被調查人員跟監，甚至還曾被警總約談，詢問筆者在美國都從事什麼工作、接觸哪些人等。

當年海內外環境不如今日開放，加上國內政經情勢複雜，海外華人圈一度黑函滿天飛，而警總捕風捉影、任意指摘的情況也相當嚴重，當年筆者也曾是被「鎖定」監控的對象。

好在警總約談後沒過多久，就派人向筆者解釋，說明約談行動係因依來函查明筆者為台大法律系畢業，與台大政治系、台大社會系同為當局高度關注的對象。最後在警總高層查明並澄清之後，總算化解了這場誤會。

回想這段自身經歷，僅僅因為畢業於台大法律系，且以不到30歲年紀就在美國大學教授法律，因而成為當局和海外團體關注的對象，甚至是鎖定、追蹤的目標，只能感嘆並希望這種白色恐怖的驚駭能真正從台灣社會消除。

如今促轉會爆發「東廠說」事件，各界強力批判撻伐當事人，甚至有人拋出「廢除」促轉會的呼聲。筆者認為，事件當下更值得社會大眾深思的是，如何看待「轉型正義」的問題，以及如何讓「轉型正義」真正落實，而非淪為特定政黨和政客箝制異己的工具，反有害民主進程的深化。

「轉型正義」除了需要還原歷史的真相，更重要的是鼓勵和促進民主社會更大程度的包容，以及更理性地看待過去在特定時空環境下發生的事例，目的在和解而非激化仇恨，把社會帶向新一輪的對立和鬥爭。

以筆者30多年前自身遭遇的「不正義」經歷，卻從未想過要進行報復或鬥爭，也未曾心存仇恨，更沒有想過要拿過去的經歷，作為政治上的訴求。直到今日，筆者仍是理性平衡地面對這段遭遇，以包容寬宥的心情，看待台灣民主化過程中的必然之痛。

由此也呼籲執政當局，重新反思設立「促轉會」的初衷，無論是在用人或政策推行上，是否符合台灣多數民眾的期待？是否有助於推進社會的和解，而非造成更多社會紛擾和內部裂痕？執政當局只有認真反思這些問題並做相應的檢討作為，轉型正義才有可能實現它應有的價值。（作者為大葉大學榮譽講座教授）

(中國時報)